Marc Márquez gana esprint del GP de Países Bajos de MotoGP

Pese a un mal arranque del fin de semana en la ‘catedral’ del motociclismo de Assen, el piloto español Marc Márquez (Ducati) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Países Bajos, décima prueba del campeonato de MotoGP.

Tras partir desde la cuarta posición, con una fantástica salida muy rauda, Márquez se hizo rápidamente con las riendas de la carrera para imponerse delante de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

El líder del campeonato dejó atrás dos malas jornadas y firmó su novena victoria de la temporada en esprint. El viernes, el seis veces campeón del mundo sufrió dos caídas, que lo dejaron lleno de moratones y con un punto de sutura en el mentón.

Dos sustos que le hicieron bajar de revoluciones y el sábado, durante la sesión de clasificación, el mayor de los hermanos Márquez se conformó con la cuarta posición en la parrilla, quedando por segunda vez en la temporada fuera de la primera línea.

“No me esperaba ganar saliendo desde la segunda línea, pero tuve una gran salida y me concentré en no cometer errores”, explicó el catalán, “aliviado” de haber evitado una nueva caída.

“Respiro, porque creo que mi cuerpo no habría aceptado una caída más”, continuó.

El domingo, el piloto de 32 años será el favorito durante el Gran Premio (12:00 GMT) incluso si sus rivales han constatado la falta de agarre trasero de la Ducati y la incomodidad en el tercer sector que parece sentir Márquez.

“Tengo dificultades en la curva 11”, reconoció.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), que partió desde la pole position, sufrió una caída a falta de cuatro vueltas para el final, cuando ocupaba provisionalmente la cuarta posición.

El domingo tendrá una nueva oportunidad, al igual que Francisco Bagnaia (Ducati), que pese a partir desde la segunda posición, pareció falto de ritmo en la esprint y quedó 5º.

El italiano deberá dar una mejor versión si quiere sumar una cuarta victoria consecutiva en Países Bajos y, sobre todo, mantenerse en la carrera por el título.

