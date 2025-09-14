Marc Márquez gana GP de San Marino y queda a un paso del título de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se impuso en el Gran Premio de San Marino de Moto GP, este domingo en el circuito de Misano (costa adriática italiana) y queda a un paso de lograr su séptimo título de la categoría reina del motociclismo.

Completaron el podio el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el hermano del vencedor, Álex Márquez (Ducati-Gresini), segundo en el campeonato a 182 puntos de Marc, que podría lograr el título en la próxima carrera, el último fin de semana de septiembre en Japón.

Al igual que pasó el sábado, Marc Márquez realizó una gran salida y pasó del cuarto puesto a meterse a la rueda de Bezzecchi, que partió desde la pole y conservó la primera plaza durante la primera parte de la carrera.

Márquez mantuvo la presión al piloto italiano hasta que este cometió un error fatal, se fue largo en una curva en la vuelta 12 (de 37) y se vio superado por el español.

Para entonces, el doble campeón del mundo Francesco Bagnaia, compañero de Márquez en el equipo oficial Ducati, ya se había ido al suelo, completando un fin de semana desastroso frente a los tifosi.

Bezzechi fue al límite para tratar de ganar a Márquez, que a diferencia del sábado en el esprint, cuando cometió un error que le costó una caída, mantuvo la concentración hasta pasar en primera posición por la bandera a cuadros.

Álex Márquez estuvo haciendo la goma toda la carrera con el dúo cabecero, pero en ningún momento pareció en condiciones de luchar por la victoria y se tuvo que conformar con la tercera plaza del podio, sumando una buena cantidad de puntos que le colocan en ventaja en la lucha por el subcampeonato con respecto a Bagnaia y Bezzecchi, que también se ha metido en esa lucha.

En tierras de su archienemigo Valentino Rossi, a quien igualará con nueve títulos mundiales si conquista la corona, el catalán de 32 años logra la 73ª victoria de su carrera en un Gran Premio, la 11ª esta temporada.

