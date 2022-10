Marc Márquez: "He sentido un paso adelante en mi condición física"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró este jueves haber notado "un paso adelante" en su condición física de cara a al Gran Premio de Australia de este fin de semana donde espera sentirse bien para mejorar también "a nivel de actuación", aunque cree que, "teóricamente", por cómo rinde actualmente su moto, van a "sufrir mucho" en Phillip Island.

"He sentido un paso adelante en mi condición física porque tras Tailandia me tuve que tomar un tiempo para recuperarme, pero ahora parece que los músculos evolucionan de forma correcta. Sentí un paso adelante y si lo siento aquí en Australia, sentiré también un paso adelante a nivel de actuación", admitió Márquez en rueda de prensa.

Si esto sucede, el de Cervera tratará de "abordar el fin de semana con la misma estrategia que en Tailandia porque es la forma de mejorar". "Allí tuve la suerte de que la carrera fue en mojado y no sentí limitaciones, pero he recargado las baterías y me siento bien, luego ya veremos porque a veces quieres pilotar rápido, pero no es posible porque las sensaciones no son positivas", advirtió.

Para el ocho veces campeón del mundo, "es fantástico volver a Australia" y a uno de sus circuitos "favoritos", aunque sabe que en Phillip Island "debes comenzar con buen pie porque si por alguna razón no pilotas bien te va a costar mucho y se te pondrá cada vez más cuesta arriba". "Además, parece que las condiciones van a ser complejas", recalcó.

El trazado australiano no le exigirá tanto a nivel de frenada, un punto en el que aclaró que no ha ido "mal" ni en Japón ni en Tailandia. "Pude hacer estas dos últimas carreras de manera normal. Aquí se trata de que si encuentras la manera de fluir puedes hacer muchas vueltas fluidas", puntualizó.

Probará piezas para 2023

"La nueva Honda me deja un poco confuso porque cuando espero que voy a tener muchas dificultades, de repente se nos da mejor. Teóricamente, vamos a sufrir un poco aquí, pero es uno de mis circuitos favoritos y empezaremos con una mentalidad positiva", prosiguió Márquez.

En este sentido, el piloto del Repsol Honda confirmó que durante este fin de semanas van a "probar algunas cosas para el futuro". "Esto va a afectar un poco el cómo se traza el fin de semana, pero es el momento de hacerlo", afirmó.

Por otro lado, Márquez confesó que había tenido "muchas llamadas" con el expiloto australiano de Honda Mick Doohan durante esta última época complicado por su lesión. "Sobre todo antes de la cuarta operación porque tenía muchas dudas y un consejo que me aportó, porque vivió una situación similar con la pierna, fue que me dijo que quizás no pilotaría como antes nunca más, pero que podría hacerlo de una manera distinta y ser competitivo", comentó.

"Es lo que estoy tratando de hacer. En Tailandia di un paso adelante y estas tres carreras son importantes, pero lo más importante será el próximo invierno donde tengo que entrenar bien y arreglarlo todo para ser competitivo en 2023. El futuro lo pondrá todo en su lugar", subrayó Márquez.

El español estuvo acompañado en la rueda de prensa por su compatriota Izan Guevara (GasGas), que este domingo podría proclamarse campeón del mundo de Moto3. "Hace dos días estuvimos en el mismo restaurante y le dije que por qué estaba tan nervioso en Tailandia. Lo que tiene que hacer es seguir su instinto porque así será rápido. No es la última carrera y tendrá muchas oportunidades de lograr el título, que disfrute este momento, será un gran piloto en el futuro en categorías más altas", relató.

En cuanto a la pelea por el título de MotoGP, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) separados por dos puntos, opinó que preferiría estar en la situación del primero. "Significa que tienes más oportunidades, pero en esta segunda parte de la temporada 'Pecco' y la Ducati han sido los más fuertes. Phillip Island será crucial para Fabio", remarcó.

Europa Press