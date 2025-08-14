Marc Márquez inicia en Austria una carrera contra sí mismo por el título de MotoGP

Superado el ecuador del campeonato, el español Marc Márquez, que lidera el Mundial con 120 puntos de ventaja sobre su hermano Álex, iniciará este fin de semana en Austria una carrera contra sí mismo por el título de MotoGP.

Tras 12 Grandes Premios disputados -el de Austria será el 13ª de 22-, al mayor de los Márquez no le puede haber sentado mejor el cambio a la Ducati oficial: 8 victorias (las cinco últimas de manera consecutiva), 7 poles, 11 triunfos en carreras esprints y una gran regularidad que ha llevado al catalán a liderar el campeonato con 381 puntos.

"Vivo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me siento como en 2014", afirmó tras ganar en Brno, recordando una temporada en la que ganó los diez primeros Grandes Premios del año corriendo para Honda.

Sus principales perseguidores, su hermano Álex y su compañero de equipo Francesco Bagnaia, están ya a un mundo, con 261 y 213 puntos, respectivamente.

Nunca ganó en el Red Bull Ring

Además de dar un paso más hacia el título, que sería el noveno para el piloto de 32 años y el séptimo en la máxima categoría, el gran aliciente del fin de semana para Márquez es sumar la victoria en un circuito donde nunca ha pisado el escalón más alto del podio, ni en MotoGP ni en las otras categorías inferiores.

Una "anomalía" que el campeón tiene ocasión de solucionar.

El circuito Red Bull Ring de Spielberg (4,35 km) es además talismán para Ducati, donde la marca italiana solo ha dejado escapar una vez la victoria en MotoGP desde que la prueba austriaca volvió al calendario del mundial de motociclismo en 2016.

Fue el sudafricano Brad Binder con KTM en 2021.

Circuito talismán para Ducati

Las tres últimas victorias en Austria fueron para el mismo piloto, Bagnaia, pero el bicampeón del mundo (2022 y 2023) apenas ha ganado un domingo este año y tiene muy complicado pelear por el título con Márquez.

Álex Márquez, que corre con otra Ducati, aunque no oficial, sino del equipo Gresini, será el otro hombre a tener en cuenta, sin olvidar a otro italiano Marco Bezzecchi y al francés Johan Zarco, los dos únicos pilotos capaces de ganar esta temporada sin una moto de la marca con sede en Borgo Panigale, el primero con una Aprilia (GP de Gran Bretaña) y el otro con una Honda (GP de Francia).

¿Martín en la lucha por el podio?

Tras el parón de casi un mes, se espera que comience a competir por los podios Jorge Martín. El piloto español de Aprilia, campeón del mundo el año pasado con Ducati, ya fue séptimo en Brno, donde sumó sus primeros puntos de la temporada tras perderse toda la primera parte del campeonato por dos caídas en pretemporada que le obligaron a parar por el quirófano y alejarse de los circuitos.

Martín espera dar un paso más en Spielberg: "Trabajé duro este verano (boreal) y fue muy intenso.

Creo que estoy más preparado, incluso, para la cita de Austria que en Brno", declaró esta semana en un comunicado de su equipo.

"Ahora el objetivo es seguir mejorando con el equipo y conocernos, porque aún queda mucha temporada por delante. Intentaremos seguir creciendo juntos para obtener resultados lo antes posible", añadió el madrileño.