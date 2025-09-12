Marc Márquez lidera los ensayos del GP de San Marino de MotoGP

Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP y muy cerca de lograr su séptimo título en la categoría reina, fue el más rápido en los ensayos de este viernes del Gran Premio de San Marino.

El piloto de Ducati registró un tiempo de un minuto y 30,480 segundos en el circuito de Misano Adriático, 0,147 segundos por delante de Marco Bezzecchi y 0,193 sobre Franco Morbidelli, que había sido el más rápido en la práctica libre de la mañana.

Su rendimiento augura buenos resultados para Márquez en la clasificación y la carrera esprint del sábado, cuando buscará aumentar aún más su impresionante ventaja de 182 puntos en el Mundial.

A menos que ocurra un desastre en Misano, el español tendrá la oportunidad de ganar el título de MotoGP en Japón dentro de dos semanas e igualar los siete campeonatos de su antiguo rival Valentino Rossi.

Márquez, de 32 años, ha acumulado este curso un total de 487 puntos al ganar 10 de los 15 grandes premios disputados y 14 carreras sprint.

Su rival más cercano es su hermano Álex Márquez, el quinto más rápido este viernes, a 0,272 segundos, y justo por detrás del dos veces campeón mundial Francesco Bagnaia.

El italiano, tercero en el Mundial, está realizando una temporada por debajo de sus expectativas, pero se mostró mucho más cómodo este viernes que en la mayor parte de las carreras anteriores, casi siempre a la sombra de su compañero de equipo Marc Márquez.

