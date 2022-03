Marc Márquez, muy "disgustado", "correrá" en cuanto "pueda ver"

El Team Manager del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, explicó que su piloto Marc Márquez vive con cierto disgusto una nueva baja en el Mundial después de empezar la temporada con "altas expectativas", trabajando para acelerar su recuperación.

Puig sin embargo fue claro con el problema de diplopía -visión doble- que sufre el de Cervera tras su caída en el 'warm up' del Gran Premio de Indonesia. "Con el problema de la vista es fácil, o ves o no ves, si no ves al 100% no puedes correr. En el momento que pueda ver, correrá", dijo este jueves desde Argentina, Gran Premio que se perderá Marc Márquez.

El jefe del Repsol Honda valoró en una entrevista a MotoGP.com la situación de un Márquez que había comenzado el Mundial con la intención de recuperar su sitio en la lucha por el título. "Está muy disgustado. Empezamos el Mundial con altas expectativas, hicimos buena carrera en Catar y el test en Indonesia nos dijo que podíamos hacer una buena carrera allí", afirmó.

"Pero entonces las cosas se torcieron, tuvo muchas caídas. Marc es optimista, está pensando en la manera de acelerar su recuperación. Tuvo un accidente muy grande pero todo irá bien", añadió, al tiempo que no se atrevió a dar plazos.

"La caída fue mala, lo vimos todos en Indonesia. Pero afortunadamente, el impacto o la lesión es mucho menor que la que sufrió el año pasado haciendo Enduro, es algo optimista pero realista pensar que su periodo de recuperación será menor que la última vez. Es difícil de saber", terminó.