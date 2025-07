Marc Márquez no afloja en Alemania y gana la carrera esprint

Partido desde la pole pero obligado a remontar tras una mala salida, el piloto español Marc Márquez venció el sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP, aumentando una vez más su ventaja en el liderato del campeonato del mundo.

Acompañado en el podio por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y por el francés Fabio Quartararo (Yamaha), el mayor de los Márquez aumentó el colchón de puntos sobre su hermano y rival por el título Álex Márquez (Ducati-Gresini), que fue octavo, y sobre su compañero en Ducati Francesco Bagnaia, duodécimo este sábado.

En condiciones de lluvia, Marc Márquez sumó en el trazado de Sachsenring su décima victoria de la temporada en carrera esprint en once Grandes Premios disputados, pero para ello tuvo que apretar los dientes.

Una mala salida llevó al catalán a la quinta posición, desde la que tuvo que remontar hasta situarse detrás de Bezzecchi. En la última vuelta, Márquez atacó al italiano y logró cruzar la bandera de cuadros en primera posición, en uno de sus circuitos favoritos.

"Debería haber pensado más en el campeonato y quedarme allí (en segunda posición)... pero no", declaró con una sonrisa Márquez al difusor español DAZN.

"He visto que iba alcanzando a Bezzecchi, calculaba que iba a llegar la última vuelta junto a él y es ahí donde me la he jugado", añadió.

"Siempre es duro perder la batalla al final pero tengo que decir que fue un día muy positivo para mí", opinó por su parte Bezzecchi.

Álex Márquez y Bagnaia, cada vez más lejos

También fue positiva la jornada para Quartararo, que arrancó desde séptima posición y logró un segundo puesto con sabor a revancha, dos semanas después de no haber logrado puntuar pese a su pole en el Gran Premio de Países Bajos.

"Es increíble, no esperaba terminar en el podio. Tuve una muy buena salida y aunque no tenía grandes sensaciones sobre la pista mojada, todo fue bien. Normalmente sufro en estas condiciones, pero hoy hemos hecho un buen trabajo", celebró el francés a Canal+ Francia.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) fue cuarto, tras haber acechado a Quartararo en las últimas vueltas. Por su parte Jack Miller (Yamaha-Pramac) y el sudafricano Brad Binder (KTM) fueron quinto y sexto respectivamente.

Johann Zarco (LCR-Honda), séptimo, Álex Márquez (Ducati-Gresini), octavo, y Pedro Acosta (KTM), noveno, completaron la zona de puntos de la carrera esprint.

En la lucha por el título, Álex Márquez y Francesco Bagnaia quedan ahora a 78 y a 138 puntos respectivamente del líder Marc Márquez antes del Gran Premio del domingo (12h00 GMT).

De nuevo desde la pole, el seis veces campeón del mundo será el gran favorito a la victoria, en un circuito en el que suma once victorias entre todas las categorías, ocho de ellas en MotoGP.

