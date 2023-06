Marc Márquez no correrá en Assen: "Me he levantado con mucho dolor"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) no participará en la carrera de MotoGP de este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, octava cita del Mundial de motociclismo, después de resentirse de las lesiones sufridas la semana pasada en Alemania, que también le impidieron correr ese domingo en Sachsenring.

"Marc Márquez no participará en la carrera de hoy en Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más durante este Gran Premio", confirmó el Repsol Honda.

Posteriormente, el piloto de Cervera desvelaba el dolor que padece desde la semana pasada y que se agudizó esta mañana. "Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor", indicó en su cuenta de Twitter.

"Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. ¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo!", continuó.

Márquez volvió a protagonizar un mal fin de semana en Assen, donde se fue al suelo durante los entrenamientos libres del viernes y durante la Q1, su 14ª caída de este año. La semana pasada, en el Gran Premio de Alemania, el catalán vivió un Gran Premio para olvidar donde acabó hasta cinco veces en la grava: una el viernes, dos en la Q1, una en la Q2 y otra en el 'warm up'.

Fruto de esta última se produjo una fractura en el dedo pulgar de la mano izquierda. "Después de cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, no me siento listo para correr. Tengo muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en el tobillo", reconoció entonces.

