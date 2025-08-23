Marc Márquez no perdona y suma una nueva pole en Hungría

El piloto español Marc Márquez (Ducati), líder incontestable del Mundial de MotoGP, firmó una nueva pole position este sábado en el Gran Premio de Hungría, tras firmar el mejor crono de la clasificación en el circuito de Balaton Park, cerca de Budapest.

Márquez, intocable desde junio con seis dobletes consecutivos (esprint los sábados y los Grandes Premios dominicales), firmó la 74ª pole de su carrera, por delante de los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), pese a haber tenido ambos que pasar por la primera parte de la clasificación, la Q1, unos minutos antes.

"Era muy importante salir delante porque es muy complicado adelantar aquí. He fallado en algunas frenadas, pero pese a todo he logrado un buen crono. Habrá que estar muy concentrado en este circuito, porque es fácil cometer un error", explicó Márquez.

Otros dos italianos quedaron por detrás, cuarto y quinto: Enea Bastianini (KTM-Tech3) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46), seguidos por el francés Fabio Quartararo.

Álex Márquez, hermano pequeño y segundo en el campeonato, tuvo que contentarse con la 11ª plaza en la clasificación y partirá desde la 14ª plaza de la parrilla tras haber recibido una sanción el viernes por haber molestado a Francesco Bagnaia durante la sesión de entrenamientos.

El doble campeón del mundo italiano y compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati sigue con su fin de semana de pesadilla y sólo firmó el 5º mejor crono en la Q1, por lo que partirá desde la 15ª posición de la parrilla, su peor resultado desde el Gran Premio de Portugal en abril de 2022.