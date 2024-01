El español Marc Márquez, fichaje estrella de la escudería italiana Gresini, satélite de Ducati, espera "disfrutar de nuevo sobre una moto", explicó el piloto catalán este sábado durante la presentación del equipo para la temporada 2024 de MotoGP.

"Mi objetivo es disfrutar de nuevo sobre una moto, vivir algo diferente después de tres o cuatro temporadas difíciles", declaró el seis veces campeón mundial de MotoGP.

En el primer Gran Premio de 2020 sufrió una lesión en un brazo que luego le llevó a una fase complicada, con cuatro operaciones. Eso le alejó de la pelea por los últimos títulos, después de haber sido durante años la gran referencia en la categoría reina.

"Es algo extraño para mí vivir este momento", reconoció. "Durante mucho tiempo estuve en el mismo equipo [Honda-Repsol, de 2013 a 2023], pero estoy muy feliz. Solo he dado 50 vueltas a los mandos de la Ducati, pero me he sentido muy bien", aseguró.

"Estoy impaciente, estoy como un niño con zapatos nuevos, como dice una expresión en España", apuntó Marc Márquez, que hará equipo con su hermano Álex, noveno del Mundial en 2023 en su primera temporada con Gresini.

Marc Márquez no habló del objetivo para la general del Mundial de 2024, pero a sus 30 años nadie duda de que apunta a lo máximo

"Hace dos años que no he ganado. Quiero ir paso a paso", relativiza.

La última de sus 59 carreras ganadas en la categoría reina se remonta a octubre de 2021 en el circuito italiano de Misano, donde se disputó el Gran Premio de Emilia-Romaña.

En 2023, Marc Márquez acabó la temporada en el 14º puesto con 66 puntos, muy lejos del italiano Francesco Bagnaia (Ducati, 467 puntos), que se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

"Mi principal rival soy yo mismo. Voy a enfocarme en mí, aunque por supuesto miraré qué hacen los mejores, Bagnaia y (el español Jorge) Martín", aseveró.

El inicio de la temporada 2024 será en Catar del 8 al 10 de marzo. Antes de ello, están previstos unos entrenamientos oficiales del 1 al 3 de febrero y del 6 al 8 del mismo mes en el circuito de Sepang (Malasia). A mediados de febrero también habrá entrenamientos oficiales en el circuito de Lusail, en Catar.

