Marc Márquez: "Mi compromiso con Honda es pleno, siempre será mi 'plan A'"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reiteró este jueves que su compromiso con Honda es "pleno", porque, ante posibles rumores que le sitúan fuera de la fábrica japonesa, esta "siempre será" su "'plan A'", por lo que insistió en que dará "el cien por cien también el año que viene", cuando finaliza su contrato con los nipones.

"Tengo contrato este año y el que viene, y mi compromiso (con Honda) es pleno, siempre será mi 'plan A'. Pero siempre buscaré un proyecto ganador, independientemente de los colores y los nombres. Los años van pasando, para todos los pilotos. Pero estoy intentándolo a tope, quiero luchar por el campeonato, y mi 'plan A' siempre será Honda", afirmó Márquez sobre su futuro en la previa del Gran Premio de Italia.

El de Cervera respondió tras ver un vídeo en el que el expiloto español Jorge Lorenzo aseguraba que Márquez podría correr para otro equipo como Ducati, y quizá en uno de sus equipos satélites. "Jorge (Lorenzo) ha sido un gran piloto, no sabemos si será un buen pitoniso", bromeó.

El ocho veces campeón del mundo repitió en más de una ocasión que Honda "siempre ha sido" su "prioridad". "Y la continuará siendo", agregó. "Sigo creyendo en Honda, estamos en un momento difícil, pero incluso así estuvimos ahí en Le Mans. Daré el cien por cien también el año que viene, ya hablaremos del futuro. Tenemos mucho tiempo, seamos pacientes", puntualizó el piloto.

Márquez analizó su última carrera en Le Mans a mediados de mayo, cuando disfrutó "mucho durante todo el fin de semana, sobre todo durante la carrera". "El ritmo fue mejor, pero asumí mucho riesgo, al final el límite era más la condición física que la moto. Se me olvidó de donde venía y continué hacia delante. Cometí un pequeño error, pero me siento en un muy buen momento, como en Portimao, pero nos va a costar más aquí, tenemos muchos puntos débiles que aflorarán en este circuito", lamentó.

"Siempre piloto al límite, en Le Mans iba al límite porque era capaz de sentir el límite. En 2021 y 2022 no me caía porque no sentía el límite. Cuando me caí en Le Mans fue cuando entré más lento en la curva, no derrapé, no tenía velocidad y por eso me caía, pero no por ser rápido. Necesitas ser muy cuidadoso con el paquete técnico del que disponemos", agregó sobre el incidente que acabó con su buena carrera en Francia.

Finalmente, Marc Márquez recordó el GP en Mugello de 2022, cuando tras la carrera decidió marcharse a Estados Unidos para operarse el brazo lesionado. "Fue uno de los hitos más difíciles de mi carrera, la mente estaba en Estados Unidos y mi cuerpo, aquí", rememoró, antes de marcarse como objetivo para este fin de semana "estar cerca de los pilotos delanteros, dar el máximo y entender dónde" está su posición.

