Marc Márquez se impone en el esprint del GP de Cataluña

El español Marc Márquez (Ducati) se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Cata

Motociclista
Marc Márquez se impone en el esprint del GP de Cataluña

El español Marc Márquez (Ducati) se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati-VR46).

Dominador absoluto del campeonato desde hace tres meses, el sexto campeón mundial se benefició esta vez de la caída de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini), quien iba líder en ese momento, a menos de cuatro vueltas para el final.

Esto permitió al catalán ampliar su ventaja en el campeonato a 187 puntos frente a Álex, quien llevaba más de un segundo de ventaja cuando se fue al suelo.

