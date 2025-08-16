Marc Márquez vuelve del parón con victoria en carrera esprint de Austria

Se fue al parón de MotoGP como líder incontestable... y en el regreso al asfalto volvió a demostrar el porqué. Pese a una caída en la clasificación y a salir desde la cuarta posición, Marc Márquez (Ducati) ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Austria.

La segunda posición fue para su hermano menor Álex (Ducati-Gresini), su primer perseguidor en el campeonato mundial, en un podio 100% español que completó Pedro Acosta (KTM).

La jornada en el corto circuito Red Bull Ring (4,35 km) no había comenzado tan positiva para el mayor de los hermanos Márquez: durante la sesión de clasificación sufrió una caída sin gravedad, que no implicó lesiones pero que le impidió luchar por la pole.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que había pasado por el repechaje (Q1) para poder participar en la segunda parte de la clasificación (Q2), se hizo con la pole, seguido de Álex Márquez, Francesco Bagnaia (Ducati) y Marc Márquez.

Pero una vez se apagaron los semáforos para dar comienzo a la carrera esprint, el líder del campeonato mundial volvió a morder, y superó en la salida a Bezzecchi y Bagnaia, para quedar solo por detrás de su hermano Álex.

Ambos italianos tuvieron un mal arranque, pero si bien el piloto de Aprilia pudo minimizar daños y caer solo hasta la 4ª posición, el retroceso de Bagnaia fue mucho mayor, hasta la 14ª posición.

"No sé qué les ha pasado pero los esperaba luchando por la victoria y seguro que mañana (en el Gran Premio) estarán ahí", declaró Marc Márquez a DAZN sobre los italianos.

A mitad de carrera, "Pecco" tiró la toalla y acabó retirándose, entrando de vuelta al garaje de Ducati, víctima de un problema mecánico.

"Nada que hacer"

Sobre el asfalto, los hermanos Márquez, con Álex por delante, seguían liderando la prueba hasta que a falta de 5 de las 14 vueltas del esprint, Marc se hizo con el liderato y aseguró su 12ª victoria en esprint... de 13 disputadas.

"Sabía que Marc era más rápido, y cuando me adelantó ya no había nada que hacer", reconoció el pequeño de los hermanos Márquez tras la prueba.

Gracias a ello cuenta ya con 123 puntos de ventaja sobre su hermano, mientras que la distancia respecto a Bagnaia, su compañero en Ducati, es ya de 180 unidades.

El líder del campeonato mira ya al Gran Premio del domingo, en el que buscará una sexta victoria consecutiva. Lo hará además motivado por haber roto su maldición en Austria, donde nunca había ganado hasta el esprint de este sábado.