Marc Soler se adjudica la Vuelta a Murcia tras anulación de la última etapa

El español Marc Soler conquistó la Vuelta a Murcia después de la anulación de la segunda y última etapa este sábado.

Después de que el corredor catalán de la formación UAE se adjudicase la primera etapa, recortada debido al mal tiempo en la región del sudeste de España, en la segunda el pelotón tomó la salida pero apenas 24 kilómetros más adelante la organización optó por suspender la etapa directamente.

En esos kilómetros recorridos entre la ciudad de Murcia y Santomera varios corredores se fueron al suelo a causa de las fuertes ráfagas de viento.

Entre los dos días, el pelotón solo recorrió 89 kilómetros, que bastaron a Soler para superar al danés Julius Johansen. El británico Thomas Pidcock completó el podio.