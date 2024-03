"Lo normal en la vida de un fondista es aumentar la distancia y yo estoy haciendo lo contrario", dice el marchador ibicenco

MADRID, 2 Mar. 2024 (Europa Press) -

El atleta español Marc Tur tiene clara su "desventaja" en la prueba de 20 kilómetros, pero admite que "sorprendentemente" se encuentra "muy bien" tras su adaptación de los últimos meses, sabedor de que su habitual "competición secundaria" será la principal distancia de marcha en los próximos Juegos Olímpicos de verano en París (Francia).

En una entrevista con Europa Press, Tur ha vaticinado otra reacción si compite en París y le ocurre un percance similar al de los JJ.OO. disputados en Tokio (Japón) durante el verano de 2021. "Creo que no me lo tomaría como una decepción por el hecho del poco tiempo que he tenido para adaptarme. Y sobre todo, si doy mi 100% y si llego a dar todo lo que tengo dentro de mí, creo que puedo irme satisfecho", ha dicho tras recordar la pájara que le privó de conseguir medalla.

"Desde luego soy consciente, sé que es difícil y sé que el vigente campeón del mundo, que es Álvaro Martín, lleva toda la vida especializado en los 20 km y yo he ido haciendo veintes pero no ha sido mi especialización, ha sido mi competición secundaria siempre. Sé que parto con desventaja, pero sorprendentemente me estoy encontrando muy bien. Entonces, ojalá que se alineen los astros y que salga todo bien", ha subrayado.

"Toca otra adaptación. Si ya lo tenía difícil para adaptarme a los 35 km e ir a los Campeonatos del Mundo de estos años, ahora tengo que adaptarme a los 20 km porque desparecen los 35. Sigo soñando con estar otra vez en los Juegos Olímpicos. En Tokio fue espectacular, pero tengo esa espinita clavada", ha asegurado el marchador ibicenco.

Tur ha afirmado que "cada año está siendo prácticamente un reto". "Pero este año es olímpico y no sé qué me pasa en los años olímpicos, es como que tengo un plus de energía. Yo creo que le pasa a todos los deportistas, ¿no? La verdad es que me veo muy bien, con muchas ganas. Durante todos estos años, los 20 los tenía un poco apartados, era mi segunda prueba y ahora es mi prueba principal. Creo que también eso ha cambiado a nivel psicológico, de enfocar los entrenos", ha agregado.

"Ya se han empezado a jugar las plazas para el Campeonato del Mundo, para el Campeonato de Europa y alguna plaza para los Juegos Olímpicos. Así que nada, entrenando mucho y adaptándome. Lo bueno es que me estoy encontrando bien y creo que está difícil, pero que puede salir", ha insistido.

Además, ha lamentado los cambios de distancia en grandes eventos. "Quien tiene el poder de cambiarlo todo es el Comité Olimpico Internacional y la World Athletics. Cuando me enteré de que el 35 no iba a ser olímpico, que era la distancia que yo llevaba preparándome durante el 2021 y 2022, la verdad es que fue un jarro de agua fría. Te obligan a adaptarte a hacer un cambio que no estaba previsto", ha apuntado.

"lo normal en la vida de un fondista es aumentar la distancia y yo estoy haciendo lo contrario"

"Lo normal en la vida de un fondista es aumentar la distancia y yo estoy haciendo lo contrario; empecé en los 50, bajé a los 35 y ahora estoy en los 20. Realmente estaba haciendo un cambio, una adaptación, y sí que en ningún momento, por lo menos a mí o en general a los marchadores de los 35, nadie nos preguntó si ese cambio de los 35 por una marcha por relevos nos gustaba o no. Sino que fueron los altos cargos de la World Athletics y del Comité Olímpico Internacional los que lo decidieron", ha comentado al respecto.

"Obviamente al principio yo no estaba de acuerdo, pero son decisiones que al final no las puedo tomar yo, no he podido formar parte de esta decisión y bueno... pues aceptarlo y, aun así, saber que también puedo estar allí, en otra distancia. No creo que se me haya cerrado una puerta, sino que tengo que tomar un camino distinto al que yo tenía pensado", ha remarcado Tur.

Luego ha recalcado que "este ciclo olímpico ha sido de tres años" y que "normalmente tocaban Juegos Olímpicos y el año post-olímpico era más tranquilo, y para nosotros ha sido acabar y volver a empezar, que estás ya mirando a París". "Ha sido todo muy rápido, sí que es cierto, y si le sumas a eso las adaptaciones, yo no he podido dar un respiro", ha admitido.

"Volví de Tokio con alegría agridulce, porque dentro de lo que cabe hice lo que yo esperaba. Y nada, que los campeonatos hayan estado tan cerca en el calendario es un resultado y creo que ha sido mejor esto que otra solución, que hubiera sido quizás quitarlos", ha argumentado.

Tur ha reflexionado sobre sí mismo. "Lo bueno es que creo que he madurado mucho en cuanto a calidad deportiva y a calidad de afrontar la competición. Porque cada año he tenido retos nuevos y bueno, me han salido mejor o peor, pero lo que tengo claro es que he aprendido muchísimo. Este año estoy como sacando todo lo que he trabajado, los golpes que me he dado durante estos años me han servido para estar más fuerte y con las cosas más claras", ha explicado.

"He crecido mucho a nivel de competición, creo que serían unos Juegos Olímpicos distintos. Y en caso de que estuviera en mis mejores condiciones, desde luego ya tengo bastante experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos. He madurado y creo que lo podría abordar de una mejor forma con respecto a los de Tokio, que quizás hay cosas que hubiera cambiado", ha concluido, aludiendo a sus opciones de ir a París 2024.