Marcelino: "Estoy al cincuenta por ciento de seguir en el Athletic"

"Soy cortoplacista, vivo el presente y estoy m谩s pendiente de ayudar y entrar en Europa que de mi futuro"

MADRID, 29 Abr. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino Garc铆a Toral, afirm贸 que est谩 "al cincuenta por ciento" de seguir en el banquillo del club bilba铆no y se declar贸 "cortoplacista" y m谩s preocupado en lograr este s谩bado (21:00 horas) un triunfo en San Mam茅s contra el Atl茅tico de Madrid para seguir luchando por un puesto en Europa que de su futuro.

"Ahora estamos al cincuenta por ciento de esa decisi贸n. Todav铆a no hay un dirigente que rellene ese otro 50 por ciento. No nos consta un proyecto para luego saber si somos las personas adecuadas. Ahora lo m谩s correcto es pensar en el presente, en luchar por Europa a falta de cinco jornadas. Eso es mi futuro y, a la vez, es mi presente", dijo en rueda de prensa.

Acerca de las declaraciones del candidato a la presidencia del Athletic Ricardo Barkala, quien anunci贸 que ha hablado "con otros entrenadores", Marcelino indic贸 que no es el que "debe confirmar esa informaci贸n".

"Eso corresponde a las personas que tienen la intenci贸n de ser presidentes del Athletic. Cuando se nos ofreci贸 la renovaci贸n hemos decidido no hacerlo es porque creo que deben tener libertad para formar equipo de trabajo, y con las personas que crean oportunas. Esas declaraciones nos hace pensar que no somos la primera opci贸n, y eso nos puede ayudar a tomar la decisi贸n definitiva de seguir en el Athletic", manifest贸.

En este sentido, el actual t茅cnico del Athletic defendi贸 su actuaci贸n. "Llevo muchos a帽os en el f煤tbol y creo que hemos sido muy honestos con el Athletic. Creo que hemos obrado de la forma m谩s correcta anteponiendo los intereses del Athletic a los nuestros. Si hubi茅ramos sido m谩s ego铆stas hubi茅ramos agarrado el contrato para cobrar un dinero", explic贸.

Sobre si ser谩n sus "煤ltimos cinco partidos" con el Athletic Club, dijo que "es una posibilidad" porque acaba contrato el 30 de junio. "Nos centramos en estos cinco partidos y luego ya pensaremos en el futuro. 驴Despedida? No tengo esa sensaci贸n, tengo una sensaci贸n de vivir el presente y un futuro incierto porque no sabemos qui茅n ser谩 el presidente del Athletic. Mi futuro est谩 vinculado a que la parte contratante quiera contar con el actual cuerpo t茅cnico", indic贸.

En este sentido, a帽adi贸 que est谩 "mucho m谩s pendiente de intentar ayudar", de "trabajar" y de ganar al Atl茅tico de Madrid para seguir en la pelea por la Liga Europa. "Todo lo dem谩s me resulta secundario. No me condiciona ni me pone nervioso el hecho de que acabe contrato o me queden cinco partidos. Lo importante es la pasi贸n, la ilusi贸n y el esfuerzo de llevar a cabo el trabajo de cada d铆a, y eso lo tenemos", se帽al贸.

"Soy muy cortoplacista, mi experiencia como entrenador me ha llevado a ello. Mi objetivo es ponerle soluciones a nuestro juego individual, grupal y colectivo y marcar las tareas para mejorar con aquello a lo que nos vamos a enfrentar en el pr贸ximo partido. Nos gusta jugar con gente joven y la prueba es el tiempo que llevamos aqu铆", subray贸.

As铆 Marcelino record贸 que UEFA premi贸 al Athletic por ser el mejor club en la defensa del f煤tbol base. "Eso me hace sentirme muy bien. Cuando llegamos aqu铆 lo que se quer铆a era hacer una reestructuraci贸n apoyado en la gente de Lezama. Que los hechos corroboren eso hace que sintamos que hemos cumplido con las expectativas", se帽al贸.

"soy muy malo haciendo n煤meros"

Marcelino dijo que contra el Atl茅tico van a jugar un "partido muy atractivo" para la victoria posibilita seguir peleando por el s茅ptimo puesto. "Jugamos contra un muy buen equipo, que se est谩 jugando sus opciones de asentarse en posiciones 'Champions'. Vamos a intentar dar una alegr铆a a nuestra afici贸n despu茅s de la tristeza del partido contra el Celta, pero el equipo se repuso al ganar en C谩diz. Ahora llegamos a este partido con optimismo, ilusi贸n y ambici贸n de ganar", coment贸.

Con ocho goles en casa anotados en los primeros diez minutos del partido, no le obsesiona atajar esa falla. "Si hubi茅ramos identificado la causa habr铆amos encontrado la soluci贸n antes. Es cierto que ocurre y tenemos que intentar evitarlo, y m谩s contra el Atl茅tico, que es el equipo que menos ocasiones necesita para hacer gol", advirti贸.

Cree que "siempre" motiva a sus jugadores y asegur贸 no saber la puntuaci贸n que necesita el Athletic para clasificarse para Europa. "Soy muy malo para hacer n煤meros y, cuando los hago a largo plazo, nunca me salen. No sabr铆a decir los puntos necesarios. Parec铆a que el d铆a del Celta hab铆amos perdido todas las opciones, pero los resultados son muy igualados y sorprendentes. Tenemos que centrar toda la atenci贸n en el partido inmediato sin mirar m谩s all谩", sugiri贸.

Con Sancet lesionado en el pubis, baraj贸 cuatro jugadores para ocupar dos puestos en el centro del campo en el once frente al Atl茅tico. "Ra煤l y Alex van a ocupar la posici贸n de segundo delantero. Y ya veremos qui茅n juega en el centro del campo: Dani (Garc铆a), Vesga, Vencedor e incluso Z谩rraga ... Entre los cuatro tengo que elegir a dos", avanz贸.

Por otro lado, declar贸 que Antoine Griezmann ha sufrido muchas lesiones este curso y reca铆das, pero lo calific贸 como "superinteligente". "Tiene gol, buenos desmarques y, si tiene la ocasi贸n, es resolutivo. Lo tenemos que tener muy vigilado, que tenga la menor participaci贸n porque suele ser letal", destac贸.