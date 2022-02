Marcelino: "Fuimos una muralla, 90 minutos en el campo del Madrid"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino Garc铆a Toral, volvi贸 a mostrarse orgulloso y agradecido por la actuaci贸n de su equipo este jueves para eliminar (1-0) al Real Madrid en San Mam茅s, como ya hicieran contra el Bar莽a, y avanzar as铆 a semifinales de Copa.

"Estamos muy felices, orgullosos del trabajo de este equipo, de toda la afici贸n. Es muy dif铆cil eliminar al Bar莽a y al Madrid consecutivamente. Nos queda mucho camino para llegar a la final, ahora es a doble partido. Esto no nos lleva a la final, vamos a tener que luchar contra otro equipo", dijo en rueda de prensa.

"Ahora nos toca disfrutar, de otra noche especial, convertida en m谩gica. Jugamos en el campo del Madrid durante casi 90 minutos y es una gozada vivirlo con este p煤blico", a帽adi贸, satisfecho no solo por el pase sino por haber sido superiores al cuadro blanco, aunque el tanto de la victoria no lleg贸 hasta el minuto 89.

El t茅cnico de los vascos apunt贸 eso s铆 que el equipo debe rendir en cada partido y no pensar que ahora son favoritos en la Copa del Rey, ni obsesionarse con la opci贸n de t铆tulo como les ocurri贸 la pasada temporada. "No me gusta marcar objetivos en enero. No estamos en el camino adecuado si estamos siempre diferenciando este s铆 o este no, hay que jugar todos al m谩ximo", afirm贸.

"Ahora tenemos que ganar al Espanyol porque nos colocamos muy cerca de arriba. No podemos como la temporada pasada pensar que solo hab铆a un partido. Estuvimos muy bien, en bloque medio fuimos una muralla, es que no pasaban de ah铆, y la presi贸n a la p茅rdida es b谩sica", a帽adi贸.

Marcelino dio las gracias a su equipo por su dedicaci贸n y lament贸 la lesi贸n de Nico Williams. "No tiene buena pinta la lesi贸n, ojal谩 se quede en algo m谩s leve de lo que se puede pensar, pero es muscular, atr谩s y ya veremos si tiene afectado el tend贸n o no. Es una pena", apunt贸 sobre el delantero.

"Me quedo con el esfuerzo y el juego de los futbolistas, ser capaces de competir contra el Real Madrid de esta manera. Le doy las gracias al equipo por hacerme disfrutar tanto de ser entrenador. Tenemos un trabajo muy arm贸nico como equipo, muy dif铆cil para el rival. Les hacemos sentir inc贸modos y nosotros, cada vez m谩s c贸modos con el bal贸n. Hicimos un partido muy completo", termin贸.