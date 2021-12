Marcelino García: "Es increíble no haber ganado, pero ganas si metes más goles que el rival"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, consideró "increíble" no haber ganado ni puntuado este miércoles en el Santiago Bernabéu donde "nunca" en su carrera lo había "merecido" tanto, pero lamentó que les siga lastrando una falta de puntería que tampoco ha vivido como técnico y que empaña el buen hacer de su equipo.

"Sólo tengo palabras de elogio para lo que han hecho nuestros futbolistas porque jugando este partido y teniendo tantas ocasiones y dejando al Real Madrid en tan pocas y estando en su mejor momento, no ganamos. Es increíble no haber ganado, pero en ocasiones el fútbol es así de injusto y ganas si metes más goles que el rival", subrayó Marcelino García en rueda de prensa.

Para el asturiano, la falta de gol les viene ya "sucediendo en varios partidos". "Esperemos que esta dinámica cambie porque llevo muchos años como entrenador y esto no lo vi en mi vida, que sea de forma tan repetida en tanto tiempo es difícil que ocurra", añadió, dejando claro que como entrenador "nunca" había tenido tantas ocasiones ante el Real Madrid ni "merecido" ganarle como en este duelo.

"Creo que si no a este nivel, el Athletic ha jugado muchos partidos para ganarlos, pero por lo que sea no somos capaces. No sólo es acierto si no también un poco de suerte que está implícita en este juego, pero soy más analítico que una situación puntual y hacer un diagnóstico en función de quien juguemos", afirmó.

Marcelino recalcó que su "equipo genera mucho y le hacen poco" y que esperaba "sufrir muchísimo más que sólo los primeros diez minutos", lo que achacó a que estuvieron "algo contemplativos en la presión sobre rival". "Pero luego el rendimiento ha sido muy bueno como en la mayoría de los partidos, salvo en dos en San Mamés y nos penalizó. Lo que hay que hacer es competir como estamos compitiendo", apuntó.

Sobre el sistema para frenar a Vinicius, admitió que sabían que el brasileño es "muy bueno" y que estaba "en un gran estado de forma". "Había que defenderle con ayudas y creo que lo hicimos muy bien, y aunque es imposible parar a un futbolista 90 minutos, no fue tan relevante como en otros partidos. Benzema tampoco tuvo los espacios suficientes para jugar e incomodamos también a Modric y Kroos", sentenció.