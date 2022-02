Marcelino García: "Ojalá que seamos capaces de superar esa noche mágica e inolvidable del Barça"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró esperanzado de superar este jueves en la visita a San Mamés del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey "la noche mágica e inolvidable" que vivieron en octavos ante el FC Barcelona y para ello advirtió que necesitarán añadir a sus virtudes más "acierto" ofensivo y que tendrían "más posibilidades de ganar" si no juega finalmente Karim Benzema.

"Espero ganar. Es ilusionante volver a encontrarnos con otra noche como la que vivimos ante el Barça con el mejor final posible y que se convirtió en mágica para mí. Ahora tenemos otro gran partido pese a que pensábamos que el bombo sería benévolo, pero nos tocó el equipo más en forma de la Liga, que está mostrando una solvencia muy grande, y ojalá que seamos capaces de superar esa noche mágica e inolvidable. Vamos a poner todo para con nuestra afición revivir ese momento que todavía sería aún mejor", expresó Marcelino en rueda de prensa.

El asturiano sabe que tendrán "ilusión y ambición, nivel competitivo y ganas de ganar", pero que no les puede "faltar acierto" porque en los anteriores tres partidos que han disputado "se demostró que no se tuvo el porcentaje de acierto que se necesita ante el Real Madrid". "Si lo tenemos, tendremos más opciones", admitió.

Por ello, tendrán que "generar ocasiones" dentro de un partido que debe ser "perfecto" y donde les podría "ayudar" que, en cambio, no fuese "el mejor" del conjunto madridista. "Es muy difícil ganarnos, seguro que ellos también habrían preferido otro rival", remarcó el preparador del equipo vizcaíno.

"Van a ser 90 minutos de un castigo físico tremendo y también hay que tener esa chispa para el plus emocional para afrontar el partido", añadió Marcelino, que prevé un "partido muy igualado" donde serán "determinantes los detalles en las dos áreas" y donde introducirá "matices" respecto a los anteriores enfrentamientos con el Real Madrid para tener "más solvencia" atrás pese a que su rival no les creó "muchas ocasiones" y que también les ayuden "en el juego ofensivo".

Sin embargo, serán fieles a su estilo y van a "presionar alto cuando ellos o Courtois tengan el balón". "No vamos a renunciar a unos criterios de juego donde los jugadores además se sienten a gusto", advirtió el de Villaviciosa, que confirmó que Iker Muniain está "en perfectas condiciones" tras pasar el coronavirus y que tiene la "duda" de Oihan Sancet y la baja segura de Unai Vencedor.

En este sentido, el técnico confesó que aún debe darle "una vuelta" a la alineación, aunque no va a hacer "una revolución" y tendrá que decidir entre Mikel Vesga y Oier Zárraga el compañero en el mediocentro de Dani García.

"tenemos más posibilidades si no juega benzema"

El entrenador asturiano aseguró no considerarse "un experto" en eliminatorias porque estas "las ganan los futbolistas" y admitió que no le parece mal cruzarse tantas veces con un mismo equipo en tan poco tiempo porque "cuanto más información jugando contra él, más posibilidades de contrarrestar lo que te generó problemas".

"Siempre soy positivo y optimista en mi análisis. ¿Qué nos ha faltado? Pocas cosas, pero la realidad es que no hemos sido capaces de ganar. Pero ¿por qué no si hemos estado tan cerca? Eso nos debe llevar a esa ilusión y además hay el elemento diferencial de que tenemos a la afición", subrayó, calificando como una "pena" la restricción de aforo de cara a la "eliminatoria estelar" del sorteo.

Por otro lado, preguntado por si su rival podrá contar con sus internacionales sudamericanos, recordó que el Real Madrid "genera mucha opinión" y que se deben "adaptar" al calendario. "También procurará tener a sus futbolistas en la mejor situación, pero no es cómodo que ayer estuviesen en Sudamérica y que mañana compitan en Bilbao. De todos modos, tiene plantilla lo suficientemente amplia para suplir cualquier tipo de baja. En el partido de diciembre, tenía varias por coronavirus y jugó un extraordinario partido", remarcó.

"Para mí, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada con muchísima diferencia y es el más importante del Real Madrid en ataque y el más determinante en las situaciones de gol. Por el espectáculo, me gustaría pasar con él en el campo, pero tengo que ser sincero, tenemos más posibilidades si no juega", sentenció sobre la presencia o no del delantero francés, autor este año de cuatro goles ante su equipo.