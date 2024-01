El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, apuntó este viernes que "hay que aprovechar" que el FC Barcelona, al que visita este sábado en LaLiga EA Sports, "no pueda estar en su mejor momento" para tratar de conseguir la victoria, mientras que no se mostró preocupado por el tema arbitral pese a las quejas, entre otros, de su rival de este sábado.

"El Barça es un equipo que solamente ha perdido dos partidos y este año cierto es que encaja más que la temporada pasada, lo que le puede privar de haber sumado algunos puntos porque el año pasado encajaba muchos menos y ganó muchos partidos 1-0. Este año intentaremos aprovechar que no pueda estar en su mejor momento, pero espero un buen Barça", destacó Marcelino García Toral en la previa del FC Barcelona ante el Villareal.

El técnico del conjunto castellonense recordó que recientemente el FC Barcelona "fue capaz de ganar 2-4 en el campo del Betis" y en cuanto al posible desgaste por el duelo de Copa del Rey ante el Athletic Club del pasado miércoles de los blaugranas indicó que "los jugadores están acostumbrados a jugar tres partidos a la semana., "Les va a influir mucho menos que a otros equipos que estamos menos acostumbrados a esa situación", señaló.

"Juegan en casa y tienen un potencial individual muy alto. Son tres puntos porque si ganamos al Barça y luego no ganamos al Cádiz, suponen tres puntos. Creo en las dinámicas, no en golpes puntuales de si ganas o no ganas, lo importante es la regularidad y en ser competitivo todos los domingos, cosa que creo que todavía no somos suficientemente competitivos para ganar", afirmó el asturiano.

"Se dan circunstancias a lo largo del partido que en momentos puntuales nos están castigando en exceso, porque el rival está teniendo muchísimo acierto de cara a nuestra portería. Debemos de ser conscientes de que ese máximo nivel no lo estamos exponiendo de forma regular entonces tenemos que identificar el por qué y demostrar que seguimos un camino para recuperar ese alto nivel", recalcó sobre su equipo.

De todos modos, el entrenador de 58 años aseguró que "siempre" piensa "en positivo". "Pienso que estamos capacitados, pero una cosa es hablar, que es mucho más sencillo que ejecutar, entonces creo que tenemos que hablar lo justo, trabajar lo máximo y demostrar lo que podemos", añadió.

"Soy el máximo responsable de este cuerpo técnico que cree que la mejora es necesaria y posible cada día, entonces nunca me voy a conformar si hemos jugado bien. Siempre querré jugar mejor y si hemos competido al máximo nivel pues tenemos que volver a competir a ese nivel o mejor, la perfección no existe y buscarla es el objetivo", confirmó.

"Tener acierto en las áreas es determinante, lo normal es que el Barça tenga más dominio y más ocasiones que nosotros, pero también nosotros tuvimos mucho dominio, fuimos superiores al Mallorca y llegaron una vez y fueron capaces de sentenciarnos", dijo Marcelino.

En cuanto a las bajas, afirmó que Aissa Mandi irá "convocado porque se encuentra en buena disposición y bien a nivel físico". "Está en buen estado mental y por lo tanto irá en la convocatoria, pero Raúl (Albiol) se ha incorporado ayer al entrenamiento y es el segundo que hace", afirmó.

Sobre la posibilidad de que el recién llegado Gonzalo Guedes pueda disputar su primer partido como titular, el entrenador asturiano no quiso asegurar cuanto jugaría el delantero portugués. "Ya veremos, pero es un jugador que además tiene la ventaja de que conoce el idioma, la adaptación es rápida, conoce la competición, a la mayoría de los futbolistas y al cuerpo técnico. Creemos que a la mayor brevedad posible estará para jugar de titular", manifestó.

Tranquilidad con los árbitros

Por otro lado, el de Villaviciosa trató el tema arbitral y dejó claro que los árbitros "deben de manejarlo con normalidad" como lo manejan "los entrenadores". "Si no quieres ser árbitro, pues no eres. Yo soy entrenador y sé lo que supone mi cargo, entonces hay que actuar con naturalidad. Siempre eres consciente de que tienes capacidad y hay que actuar dentro de la normalidad, no tienes que dar importancia a todo el ruido que sucede", recalcó.

"Yo estoy francamente tranquilo en que el árbitro va a intentar acertar y además ahora tienen el VAR, que es otro elemento. Es que cuatro ojos ven más que dos y yo tengo mayor tranquilidad. Esa es mi confianza, mi seguridad en que van a acertar y si al final del partido no es así, pues también lo puedo decir como lo dicen todos mis colegas o la gente del fútbol", señaló el entrenador del Villarreal.

"Yo creo que los árbitros tenemos que mantenerlos, son el juez y estoy mucho más centrado en cómo contrarrestar al Barça, en cómo podemos ser competitivos, en aquello que tenemos que hacer en el juego. No sé ni quién nos pita y no se quién va al VAR", puntualizó respecto al duelo contra el FC Barcelona.

El técnico tiene claro que el VAR "vino para impartir justicia y como un elemento consultivo y no decisivo". "El decisivo siempre fue el árbitro y creo que con el tiempo se ha dado el proceso inverso. Que los grandes clubes crean que la competición le perjudica me parece desproporcionado, la competición está limpia", admitió ante la polémica generada tras lo sucedido en el Santiago Bernabéu el pasado domingo.