El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afirmó este jueves que "no" tiene "que huir de nada" ni tampoco esconderse, tras su regreso al Estadio Orange Vélodrome para enfrentarse al Olympique de Marsella en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, saldada con un tajante 4-0 favorable al conjunto marsellés.

"Yo no tengo que huir de nada ni esconderme de nada. En mi vida hasta ahora creo que siempre he actuado de la forma correcta; no de la más correcta, por supuesto que no, pero de forma correcta, con el máximo respeto y sin tener que esconderme de nada", declaró Marcelino a Movistar Plus+ después de que perdiera el 'Submarino Amarillo'.

La polémica del actual técnico del Villarreal procede de su breve etapa como entrenador del OM, club donde su estilo nunca cuajó y del que se marchó al inicio de esta temporada 2023/24, debido a desavenencias con los aficionados más radicales.

Por otra parte, analizó la imagen del 'Submarino'. "Hemos estado lejos de nuestra mejor versión. El rival ha estado muy bien, hay que felicitarlo. Y bueno, ha sido una derrota dura, muy dura. Esperábamos un resultado diferente. Y yo soy el máximo responsable", admitió.

Preguntado por si cambiaría su plan si volviese a empezar este partido, Marcelino respondió: "No, porque eso no se puede volver atrás. La realidad es una y las decisiones hay que tomarlas antes de que empiecen los partidos. Creo que no he tomado las mejores decisiones hoy".

"Se nos juntaron muchísimos errores. Habíamos mejorado muchísimo en una faceta, que hasta el día de Las Palmas teníamos muchísimos problemas. Entonces, para llegar ahí, habíamos sido bastante eficaces, concediendo muy poco al rival y no cometiendo errores de bulto. Y lo hemos hecho el peor día posible contra un rival que tiene muchísima capacidad ofensiva", argumentó sobre la mala imagen del Villarreal.

Por último, Marcelino abogó por "trabajar" de cara al partido de vuelta en el Estadio de la Cerámica y dijo que les tocará "pensar que va a ser muy difícil", pero insistiendo en "borrar esta mala imagen" durante un duelo previsto para el 14 de marzo (18.45 horas).