Marcelino: "No estamos lejos del Atlético a un partido"

"No creo que se ganara la Supercopa 2021 por efervescencia"

MADRID, 12 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que les enfrentará al Atlético de Madrid que no están "lejos" del nivel de los 'colchoneros' en una lucha a partido único, y añadió que irán "a por todas" para aprovechar la ilusión de revalidar el título ganado en 2021.

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, a la vez somos conscientes de nuestro nivel competitivo, demostrado en cualquier partido. Hemos ganado, empatado y perdido contra el Atlético y siempre con resultados ajustados, lo que indica que no estamos lejos de ellos a un partido", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico de los 'leones' cree que esta semifinal está igualada. "Sabemos que la igualdad es la nota predominante y el acierto decanta la balanza. Intentaremos estar certeros en nuestra área y, en la contraria, aprovechar alguna ocasión. Esperamos tener un poquito más de acierto que el rival", auguró.

Tras ganar la Supercopa 2021 al FC Barcelona, llegan a esta cita como subcampeones de Copa. "Estamos muy contentos de estar aquí y tener la oportunidad de en dos partidos ganar un título, y sentirnos a la vez orgullosos de estar con esos tres 'equipazos'. Tenemos la posibilidad de estar aquí, lucharemos con toda nuestra intención e ilusión para llegar a esa final. Mañana, a por todas", aseguró.

Sobre la victoria de la última edición, opinó que la ganaron por jugar con su estilo y estar más acertados, no por azar. "No creo que se ganara la Supercopa al Madrid y al Barça por efervescencia o porque llegara un entrenador (él mismo). Se gana porque se cree en una idea", defendió.

"Los futbolistas dieron su máxima capacidad y tuvimos más aciertos que el rival. Y es el camino de esta temporada, no hay diferencia alguna. Y creo que somos mejor equipo ahora que el año pasado a esta altura, y eso no garantiza la victoria porque jugamos contra tres enormes equipos", matizó.

En cuanto a sus jugadores, aseguró que les ve igual. "Trabajan con ilusión y ambición, buena armonía, disciplinados y entusiasmados. No sería capaz de ver algo diferente a lo habitual, es la gran fortaleza de este equipo, que siempre intenta hacerlo lo mejor, la ilusión de ganar cada partido está presente y sólo tengo alabanzas de sus entrenamientos", aseguró.

Preguntado por la ausencia del lesionado Unai Vencedor, aseguró que no modificará el plan de juego. "Si un equipo tiene que cambiar su forma de jugar porque falta uno, sería un grandísimo problema. Creo que el equipo está siempre por delante de cada futbolista. Jugaremos igual, con otro futbolista que seguro que tendrá otro perfil o condiciones de 'Vence', pero eso no nos puede obligar a cambiar el sentido del juego", argumentó.

En cuanto a las dudas de Yuri, Villalibre y Capa, las resolvió hasta donde pudo hacerlo. "Capa lleva un entrenamiento y esperemos que sí esté. Villalibre seguro que no, porque todavía no ha entrenado con el equipo. Y Yuri lo tendremos que valorar con su opinión pero está en el tramo final y muy próximamente, si no es para este partido, estará disponible", manifestó.