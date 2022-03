Marcelino: "No he querido condicionar ningún partido"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, negó haber buscado "condicionar" el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia CF en Mestalla, en respuesta a José Bordalás, y aseguró que relató "hechos irrefutables" al hablar del poco tiempo de juego de la ida y de la disparidad del calendario.

"Las interpretaciones siempre son cuestionables. Los hechos, irrefutables. En ning√ļn caso he querido condicionar ning√ļn partido y he relatado unos hechos acontecidos y una situaci√≥n de horarios evidente", defendi√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, asegur√≥ que si dice que se juega poco "es un hecho". "Todo lo dem√°s es f√ļtbol. Cada equipo utiliza el estilo que cree oportuno. Merece el mismo respeto el estilo del Barcelona que el del Valencia, por hablar de nuestros dos partidos m√°s recientes. Desde mi punto de vista solo he comentado con datos situaciones y no hay ning√ļn otro √°nimo para situar o condicionar un partido", recalc√≥.

De hecho, prevé un partido "maravilloso con una afición extraordinaria", con la que convivió no hace tanto en su época valencianista. "Soy agradecido y sensible y nadie va a cambiar ese sentimiento mío. Somos unos privilegiados por jugar este partido maravilloso y después de dos partidos que pase el mejor, pero como es lógico espero que sea el Athletic el que esté en la final, que es algo que nos motiva y nos ilusiona", manifestó.

"Dado el partido, lo que supone el apoyo de la afición, si a alguien se le puede considerar favorito, además de por una buena plantilla, es el Valencia. No supimos sacar ventaja a jugar en casa en la ida y nos enfrentamos a un equipo muy difícil de batir, con una buena plantilla y su afición detrás", comentó, situando el peso del favoritismo en los 'che'.

Y, sobre Mestalla y su relación con la afición del Valencia, repitió que en las gradas habrá un ambiente "extraordinario". "Insisto en que nos consideramos unos privilegiados. Sé lo que significa para esa afición llegar a una final de Copa, y más en una temporada irregular. Ahora encuentra la opción de jugar una final, pues no nos van a aplaudir... Tenemos que ir a jugar orgullosos y satisfechos", apeló.

A nivel deportivo, quiere que su equipo sea distinto al que vio en el 1-1 de la ida en San Mam√©s. "En la ida nos parecimos poco al equipo que venimos siendo. Tenemos que tener el bal√≥n, dar ritmo al juego y combinar. En varias fases del partido, bien porque no pudimos o no nos dejaron, no hicimos merecimientos para ganar el partido. Ahora tenemos que ser m√°s constantes y tener una idea de c√≥mo atacar", se√Īal√≥.

"No mueres, te gana otro rival. Nosotros competimos todos los partidos. El Athletic gan√≥ con mucho esfuerzo y muy buen juego con dos extraordinarios partidos en San Mam√©s, con su p√ļblico totalmente entregado. Ahora jugamos a doble partido y tenemos que eliminar a un buen equipo. Es dif√≠cil. A veces parece que se nos va un poco la olla. Lo que est√° haciendo este equipo tiene un m√©rito incalculable", defendi√≥.