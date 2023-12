El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afirmó este jueves que "siempre" uno se queda "con la victoria", aunque precisando que "de reojo tenemos que mirar lo menos bueno", a colación del sufrido triunfo de su equipo por 3-2 contra el Panathinaikos durante la jornada 5 del Grupo F en la Liga Europa.

"Siempre te quedas con la victoria y siempre te quedas con lo bueno, aunque de reojo tenemos que mirar lo menos bueno. Yo creo que en el análisis todos coincidiríamos: jugamos muy bien, no solamente diría 45 minutos, sino hasta el gol del penalti. A partir de ahí, también tuvimos el control, pero sí que tuvimos algunos desajustes defensivos importantes y que debemos evitar", dijo Marcelino en rueda de prensa.

"Y el segundo gol, la verdad es que me cabreó mucho. Es un error evidente y corregible, tenemos que corregirlo sí o sí. Cuando vas 3-0 y el rival se te pone 3-2... Tuvimos algunas ocasiones para certificar el cuarto y, si no lo haces, pues al final sufres, es lógico", argumentó. "Afortunadamente logramos tres puntos, una victoria y creo que el equipo demostró muchas cosas de las que queremos hacer y también del camino sobre el que debemos de insistir", continuó en la sala de prensa.

Sobre el penalti que originó el 3-1 del equipo griego, el técnico del Villarreal mostró su desconfianza. "Entiendo que es un penaltito porque le llama el del VAR después de mucho tiempo y el propio árbitro está viendo las imágenes dos tres minutos hasta que concluye. Pero de todas formas debemos evitar ese tipo de situaciones", avisó.

"¬ŅSiendo positivo con qu√© me quedo? Me quedo con que en much√≠simos momentos del partido tuvimos una muy buena organizaci√≥n y no concedimos al rival pr√°cticamente nada", prosigui√≥, pero a√Īadiendo que las jugadas del 3-1 y del 3-2 "son acciones que nos ponen en peligro una victoria y no solamente eso, sino que nos transmiten intranquilidad y nerviosismo".

"Ganar tres partidos seguidos, cuando hacía muchísimo tiempo que no sucedía, tiene que reafirmarte en lo que haces. Y también creo que hemos hecho combinaciones muy buenas, hemos metido muy buenos goles, igual que el pasado domingo contra Osasuna. El juego de hoy incluso mejor y más continuado", subrayó el entrenador asturiano.

"Quizás con 3-0 y el partido tan dominado puede entrar un momento de relajación, y en ese momento de relajación que no estás concentrado al 100% el rival aprovecha, te castiga y empiezan otra vez los fantasmas. Son experiencias que vamos acumulando, de las cuales sacaremos las conclusiones oportunas y a partir de ahí toca recuperarnos, que dentro de tres días ya estamos jugando otra vez", advirtió.

"Estoy satisfecho de todo, de la mayor√≠a de las cosas que hacemos, pero tambi√©n tenemos que ser autocr√≠ticos. No podemos que el hecho de ganar nos lleve a la felicidad absoluta, sino que tenemos que analizar por qu√© ganamos y por qu√© a veces concedemos m√°s de lo que debemos. Y adem√°s, como venimos de unos n√ļmeros muy pobres en nuestro bagaje defensivo, es prioritario mejorarlos", se√Īal√≥ Marcelino.

"Me cabrea mucho encajar dos goles en 45 minutos y conceder alguna otra ocasión clara al rival. Entonces tenemos que insistir en eso y todos ser conscientes de que, si somos fiables defensivamente, nos va a transmitir seguridad en el apartado ofensivo porque tiene una correspondencia al juego", apuntó el técnico del 'Submarino Amarillo'.

Mientras, admiti√≥ que "es muy pronto para sacar conclusiones" sobre su reci√©n comenzada etapa en el Villarreal. "¬ŅEstamos satisfechos? S√≠, estamos muy contentos con la actitud, la predisposici√≥n, el juego y el nivel competitivo del equipo tambi√©n. Pero somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas porque estos futbolistas tienen capacidad para hacerlo y porque no nos debemos de conformar; sino todo lo contrario, ser ambiciosos y a la vez tener siempre esa ansia y esa ilusi√≥n por la mejora en todos los apartados del juego", asever√≥.

"El Villarreal es el Villarreal, el club de f√ļtbol. Y nosotros entrenamos, trabajamos y buscamos soluciones. Tenemos que dar soluciones a la situaci√≥n que es compleja por los resultados, inesperada tambi√©n, y ofrecer soluciones e intentar mejorar constantemente. El Villarreal tiene unos futbolistas y tenemos que, los que estamos ahora, adaptarnos a esos jugadores e intentar optimizar el rendimiento individual de todos ellos. Eso es por lo que trabajamos. Tenemos que tener esa mentalidad de constante mejora", analiz√≥ desde el Estadio de la Cer√°mica.

"Creo que tenemos una obligaci√≥n individual, cada futbolista en su puesto, de responder a una serie de funciones que les asignamos, luego una coordinaci√≥n grupal y luego una exigencia colectiva de ayudar en todas las facetas del juego. Todos los jugadores que est√°n en el campo tienen que ser part√≠cipes de la fase en la que nos encontramos y de la ayuda a su compa√Īero", concluy√≥ Marcelino.