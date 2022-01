Marcelino: "San Mamés acerca la desigualdad que existe con el Barça"

"No estamos a gusto con el sorteo, pero ellos seguro que tendrían opciones mejores que la nuestra"

BARCELONA, 19 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, opinó que el factor afición y San Mamés igualan la "desigualdad" existente entre su equipo y el FC Barcelona, rival en los octavos de final de la Copa del Rey este jueves poco después de jugar ambos, sin cruzarse y sin éxito, la Supercopa de España.

"Jugamos un partido muy difícil contra un gran rival, pero tenemos ese factor del público que puede acercar la desigualdad que existe entre los dos equipos a día de hoy. Tenemos una ilusión enorme y trabajaremos con todas nuestras fuerzas y público para estar en la siguiente ronda de la Copa del Rey", manifestó en rueda de prensa.

Marcelino reconoció que espera esta noche copera. "Todos me dicen 'vas a vivir una gran noche de Copa en San Mamés' y ya estamos ahí, entusiasmados con la situación y con la ilusión de ganar. El elemento importante y determinante que nos aproxima es nuestro público, nuestro trabajo e intención estará y a ver si somos capaces de ganar", auguró.

Espera un Barça mejor y más atrevido que el que recibiero en LaLiga Santander, con empate (1-1). "Aquel Barça de la segunda jornada de Liga jugaba más estático y con menos ritmo de balón. Quizás la intensidad era menor, como en la recuperación. Será difícil pasar, en Liga hicimos un gran partido y no nos dio para ganar. Tendremos que estar a ese gran nivel", manifestó.

"Esperamos a un Barça que, con Xavi, está adquiriendo automatismos diferentes y es más intenso y unido que anteriormente. Han recuperado jugadores que son los más desequilibrantes, que le pueden dar un 'plus' al Barça. Es un equipo que presiona alto y con intensidad, y en ataque intenta tener la posesión pero no con ataques tan repetidos, y también usa el contraataque. Es un Barça adaptado a la realidad", ahondó.

Pese a ello, no hará grandes cambios ni pedirá otro juego a sus jugadores. "No vamos a cambiar mucho. Venimos practicando lo mismo durante toda la temporada. En el minuto 39, en la final, por ir a una presión alta nos metió el primer gol el Madrid. Contra el Barça vamos a hacer lo mismo, cuando nos toque ir a presión alta intentaremos ir lo más rápido posible para recuperar. Si no, tendremos que replegar bien", señaló sobre cómo encaran el duelo.

"Intentaremos que haya ida pero que no haya vuelta, pero es difícil. El Barça ha recuperado gente importante en el centro del campo, también a Ansu Fati, ficharon a Ferran Torres. No sé qué pasará con Dembélé, pero tendremos que tener mucha atención. Conforman un muy buen equipo, pero da igual porque lo importante es ser nosotros y competir a tope. No estamos a gusto con el sorteo, pero ellos seguro que tendrían opciones mejores que la nuestra", argumentó.

Además, negó que pese a perder la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, o perder las dos últimas finales de Copa, haya amargura en el club. "En el fútbol actual que el Athletic llegue a finales es un éxito que está al mismo nivel que todos los títulos que puedan ganar Madrid, Barça o Atlético. Que esta plantilla juegue cuatro finales en dos años, ganando a Madrid y Barça, es para que el Athletic y su afición estén orgullosos de este tramo puntual de la historia", defendió.

"Siempre que pierdes una final estás triste, estás tan cerca, a 90 minutos, que produce una tristeza enorme. Pero también un orgullo tremendo, porque jugamos otra final eliminando al Atlético de Madrid, convivimos en una competición corta pero atractiva. Y estoy orgulloso y satisfecho de estos futbolistas", manifestó tras esa Supercopa que se les escapó el pasado domingo.