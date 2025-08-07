Marchan en Colombia miles en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

El exmandatario (2002-2010) permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia por sobornar a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares antiguerrilla, responsables de miles de crímenes durante el conflicto armado.

Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, los simpatizantes de la derecha corearon "Uribe, amigo, el pueblo está contigo" mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.

"Estamos aquí por la injusticia que le hicieron a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez", dijo a la AFP Sergio Carreño, estudiante de derecho de 24 años enfundado con el sombrero estilo aguadeño (blanco) característico del expresidente.

"Para que el pueblo colombiano sepa la verdad, que este proceso fue manipulado por una jueza", agregó.

En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente salieron a las calles en su defensa.

"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó en una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.

El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares.

Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

El senador acusa a Uribe de utilizar su influencia para lanzar una campaña de desprestigio contra la justicia. En una entrevista con la AFP el miércoles, Cepeda aseguró recibir amenazas de muerte por sus denuncias contra el expresidente.

El exmandatario de derecha es muy popular en el país por su lucha y mano de hierro contra la guerrilla, a la que asestó duros golpes durante sus dos mandatos, pero también está bajo la lupa por violaciones de derechos humanos en los peores años del conflicto armado.

Este 7 de agosto se celebra la independencia de Colombia y marca el último año de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, férreo rival de Uribe.

Las movilizaciones se dan a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, hoy favorita en los sondeos.