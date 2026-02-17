marchan en Kosovo contra juicios por crímenes de guerra en aniversario de independencia

PRISTINA, Kosovo (AP) — Un aire de desafío marcó las celebraciones de la independencia de Kosovo, mientras miles de personas se sumaron a una marcha en apoyo de excombatientes que enfrentan juicio en un tribunal en Holanda por presuntos crímenes de guerra durante la guerra contra Serbia de 1998-1999.

Los manifestantes, muchos envueltos en banderas albanesas rojas y negras, desafiaron el clima frío y nevado en la capital, Pristina, para expresar su oposición a los procesos en La Haya contra el expresidente y líder rebelde Hashim Thaci y otros tres acusados de atrocidades durante y después del conflicto que dejó unos 13.000 muertos.

Más temprano, las fuerzas de seguridad de Kosovo desfilaron en Pristina como parte de las ceremonias de independencia, y el Parlamento celebró una sesión especial.

La guerra comenzó en 1998, cuando el Ejército de Liberación de Kosovo, un grupo rebelde, inició su lucha por la independencia y Serbia respondió con una represión brutal. La guerra terminó cuando un bombardeo de la OTAN obligó a Serbia a retirarse en 1999.

Serbia aún no reconoce la independencia de Kosovo y esto ha sido una fuente de tensión persistente en los Balcanes. Tanto Kosovo como Serbia buscan ingresar a la Unión Europea, pero han sido notificados de que deben normalizar sus vínculos antes de incorporarse.

Los fiscales de las Salas Especializadas de Kosovo en La Haya —que formalmente forman parte del sistema judicial de Kosovo, aunque tienen su sede en el extranjero— han solicitado una pena máxima de 45 años de prisión para Thaci y los demás acusados. Thaci también enfrenta un juicio separado por cargos de intimidación de testigos, que comenzará más adelante este mes.

Funcionarios y manifestantes en Kosovo han criticado los procesos por considerarlos políticos y diseñados para establecer un falso equilibrio con Serbia, cuyos líderes políticos y militares anteriormente fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra en Kosovo por un tribunal distinto de la ONU.

Los manifestantes en la marcha portaron pancartas con las frases “La historia no se puede reescribir” y “Libertad para los libertadores”. Colocaron vallas metálicas alrededor de un monumento emblemático de la independencia y pusieron encima un cartel que decía “Kosovo en prisión”.

La presidenta Vjosa Osmani afirmó en un comunicado que “la verdad no puede cambiarse mediante intentos de reescribir la historia o de manchar y devaluar la lucha del pueblo de Kosovo por la libertad”.

El primer ministro Albin Kurti agregó que “la guerra liderada por el ELK fue una pura lucha por la liberación y una guerra anticolonial... una lucha justa de un pueblo ocupado y oprimido bajo el apartheid”.

En Belgrado, la oficina de enlace serbio para asuntos de Kosovo describió la declaración de independencia de hace 18 años como una “flagrante violación del derecho internacional”. El comunicado alegó “terror sistemático” y persecución contra la minoría serbia en Kosovo.

Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea figuran entre más de 100 naciones que han reconocido la independencia de Kosovo, mientras que Rusia y China han respaldado la reclamación de Serbia sobre el territorio.

Thaci renunció al cargo en 2020 para defenderse de los 10 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El tribunal y una fiscalía asociada se crearon tras un informe de 2011 del Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos, a raíz de acusaciones de que combatientes del ELK traficaron con órganos humanos extraídos de prisioneros y mataron a serbios y a albaneses étnicos. Las acusaciones sobre la extracción de órganos no se han incluido en las acusaciones formales presentadas por el tribunal.

___________________________________

La corresponsal Jovana Gec contribuyó desde Belgrado, Serbia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.