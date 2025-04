Marchan en Panamá por defensa de soberanía, rechazo a reapertura de mina y reforma de pensiones

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Unas 300 personas con banderas panameñas y con consignas como “esta patria no se vende" marcharon el martes por calles de la capital de Panamá para rechazar un memorando de entendimiento sobre seguridad firmado con Estados Unidos que, afirman, atenta contra la soberanía del país. Mostraron, además, su oposición a los planes del gobierno de reabrir una enorme mina de cobre.

La marcha, convocada por un grupo de redes sociales que ganó notoriedad en las pasadas protestas masivas antimineras denominado Sal De Las Redes, tiene lugar en medio de una huelga indefinida impulsada por el poderoso sindicato de la industria de la construcción y gremios magisteriales. Se inició el lunes para rechazar esos dos asuntos, pero también para exigir la derogación de una ley sobre reformas a las pensiones aprobada y divulgada el mes pasado.

Obreros de la construcción y maestros convocaron marchas y cierres de calles en todo el país desde el lunes. Algunas de ellas fueron reprimidas por la policía antimotines con el uso de gases lacrimógenos.

“Estamos en desacuerdo con ese memorando que firmó el gobierno”, dijo a The Associated Press durante la marcha Ariel Valdés, un agente de seguridad privada de 30 años, arropado con una bandera panameña. Criticó que el presidente José Raúl “Mulino está cediendo el canal a Estados Unidos”.

Panamá y Estados Unidos firmaron ese acuerdo durante la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el mes pasado, el cual permite que ese país incremente la presencia militar y ocupe temporalmente algunos sitios aledaños al canal que en el pasado usó como bases para la defensa de la vía marítima comercial y que son operados por las autoridades panameñas.

La administración del presidente Donald Trump, quien desde antes de asumir su segundo mandato amenazó con retomar el canal, lo consideró un paso en su objetivo de recuperar la vía ante lo que llama la “amenaza” de la presencia china. El fin de semana dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que los barcos militares y comerciales de su país deberían pasar gratuitamente por el canal.

Los críticos afirman que el memorando atenta contra la soberanía del canal y del país, así como de su neutralidad, pero el gobierno panameño ha negado que lo firmado implique que vaya a haber bases militares estadounidenses como en el pasado.

“Este memorando no crea obligaciones en el Derecho internacional. No cede soberanía, no es permanente, tiene fecha de vencimiento, inclusive una cláusula de escape. Nosotros podríamos hoy decir no lo renovamos”, dijo el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, durante una comparecencia ante una comisión legislativa el martes.

“Panamá vale más sin minería”, fue otra de las consignas que se corearon durante la marcha, en respuesta a las intenciones del gobierno de reabrir una enorme mina de cobre que fue cerrada después de que su contrato de concesión fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal del país en noviembre de 2023.