Marchan en Venezuela por libertad de presas políticas en el Día de la Mujer

Bajo la consigna "Ellas cuentan", cientos de activistas y familiares de presas políticas marcharon este domingo en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir una amnistía sin exclusiones.

Venezuela aprobó hace dos semanas una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna el país tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de militares estadounidenses.

Según registros de la oenegé Foro Penal, unas 526 personas, entre ellas 56 mujeres, permanecen privadas de libertad por razones políticas.

"¡Estado de derecho, democracia y libertad!", se escuchó entre las consignas en la marcha en la que se portaron banderas y pancartas con los rostros de las detenidas.

Mientras, la presidenta encargada envió un mensaje en reconocimiento a la mujer en su día.

"Sigamos unidas en una sola agenda: La de la paz, el trabajo y la esperanza, para llevar este barco a puerto seguro", escribió en Telegram.

La movilización puso el foco en las prisioneras que no han sido beneficiadas por la amnistía, muchas de ellas con complicaciones de salud, según denuncias de organizaciones de defensoras de derechos humanos.

Se pidió además por el fin de la violencia contra la mujer, la represión y la persecución política.

"Exigimos el fin de la tortura y tratos crueles", dijo la activista Sairam Rivas al leer un comunicado.

"Garantías para que ninguna sea usada como rehén, castigada por pensar distinto o separadas de sus hijos por razones políticas", agregó.

Las venezolanas han liderado las manifestaciones para exigir celeridad en la liberación de los presos políticos.

Desde hace dos meses, decenas de mujeres permanecen en vigilia permanente en las cárceles del país, y han recurrido a medidas extremas como el encadenamiento y huelgas de hambre.