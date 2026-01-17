Marchan miles contra amenazas de Trump en Groenlandia

NUUK, Groenlandia (AP) — Miles de groenlandeses marcharon el sábado a través de la nieve y el hielo para manifestarse contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los manifestantes sostenían carteles de protesta, ondeaban su bandera nacional y coreaban “Groenlandia no está en venta” en apoyo a su propio autogobierno ante las crecientes amenazas de una toma de control por parte de Estados Unidos.

Cuando terminaron su caminata desde el pequeño centro de Nuuk, la capital de Groenlandia, hasta el Consulado de Estados Unidos, llegó la noticia: Trump, desde su hogar en Florida, anunció que impondrá un arancel del 10% a partir de febrero a productos de ocho países europeos por oponerse a que Washington tome el control de Groenlandia.

“Pensé que este día no podría empeorar, pero lo hizo”, dijo Malik Dollerup-Scheibel después de que The Associated Press le informara sobre el anuncio de Trump. “Solo demuestra que ahora no tiene compasión por ningún ser humano”.

Trump ha dicho durante mucho tiempo que cree que Estados Unidos debería poseer la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, que es un territorio autónomo de Groenlandia, e intensificó sus llamados un día después de la operación militar para derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

Dollerup-Scheibel, un groenlandés de 21 años, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, formaron parte de lo que otros describieron como la mayor protesta de la isla, la cual atrajo a casi una cuarta parte de la población de Nuuk. Otras personas realizaron manifestaciones y marchas de solidaridad en todo el reino danés, incluso en Copenhague, así como en la capital del territorio de Nunavut, gobernado por los inuit, en el extremo norte de Canadá.

“Esto es importante para todo el mundo”, dijo la manifestante danesa Elise Riechie mientras sostenía las banderas danesa y groenlandesa en Copenhague. “Hay muchos países pequeños. Ninguno de ellos está en venta”.

En Nuuk, groenlandeses de todas las edades escucharon canciones tradicionales mientras caminaban hacia el consulado. Marie Pedersen, una groenlandesa de 47 años, dijo que era importante llevar a sus hijos a la manifestación “para mostrarles que tienen derecho a expresarse”.

“Queremos mantener nuestro propio país y nuestra propia cultura, y a nuestra familia segura”, dijo.

Su hija de nueve años, Alaska, elaboró su propio cartel de “Groenlandia no está en venta”. La niña dijo que sus maestros han abordado la controversia y les han enseñado sobre la OTAN en la escuela.

“Nos dicen cómo oponernos si otro país nos acosa o algo”, dijo.

Mientras tanto, Tom Olsen, un policía de Nuuk, dijo que la protesta del sábado fue la más grande que ha visto allí.

“Espero que pueda mostrarle que estamos unidos en Europa”, dijo. “No vamos a rendirnos sin luchar”.

Tillie Martinussen, ex miembro del parlamento de Groenlandia, dijo que espera que el gobierno de Trump “abandone esta loca idea”.

“Comenzaron presentándose como nuestros amigos y aliados, que querían hacer Groenlandia mejor para nosotros que los daneses”, dijo, mientras otros coreaban de fondo. “Y ahora simplemente nos amenazan”.

Agregó que el impulso por preservar la OTAN y la autonomía de Groenlandia es más importante que enfrentar aranceles, aunque añadió que no descartaba el posible impacto económico.

“Se trata de una lucha por la libertad”, dijo. “Es por la OTAN, es por todo lo que el hemisferio occidental ha luchado desde la Segunda Guerra Mundial”.

Pero cuando la AP le preguntó a Louise Lennert Olsen qué le diría a Trump, la enfermera groenlandesa de 40 años dijo que quería dar un mensaje al pueblo estadounidense.

“Realmente me gustaría que apoyaran nuestro deseo de ser Groenlandia tal como somos ahora”, dijo, mientras marchaba por Nuuk. “Espero que se opongan a su propio presidente. Porque no puedo creer que simplemente se queden mirando y no hagan nada”.

___

Niemann informó desde Copenhague, Dinamarca, y Dazio desde Berlín. Los periodistas de The Associated Press Kwiyeon Ha y Evgeniy Maloletka en Nuuk, Groenlandia, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.