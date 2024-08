Marchand sediento de oro, ahora en los relevos

Cuatro oros individuales y aún no tiene suficiente: el nadador francés Léon Marchand volvió a la piscina de París-2024 este sábado, contribuyendo al pase a la final masculina del 4x100 metros estilos.

Como en cada una de sus apariciones, el público de La Défense Arena coreó cada una de las brazadas de su héroe, cuando le tocó el segundo turno del relevo, que el combinado francés terminó con el mejor tiempo de la eliminatoria (3:31.36), adelantando en 22 centésimas al equipo chino y en 26 al norteamericano.

Marchand disputará así el domingo una nueva final, y entre tanto otra más este sábado noche, la del relevo mixto 4x100 estilos, en braza. Allí competirá con el 'Team USA', que incluye a un Caeleb Dressel en pos de su noveno oro olímpico.

Marchand es a sus 22 años la gran estrella masculina de la natación de París-2024, y quiere seguir agrandando su estatura después de los cuatro oros individuales logrados aquí (400 m estilos, 200 metros mariposa, braza y estilos), una gesta que sólo han logrado en la misma edición los norteamericanos Mark Spitz y Michael Phelps y la alemana Kristin Otto.

- Wiffen y Sjoestroem sin problemas -

Por otro lado, en las eliminatorias de los 1.500 metros libre masculino, el irlandés Daniel Wiffen, vigente campeón del mundo, avanzó con el mejor tiempo (14:40.34) a la final, en la que no estará el español Carlos Garach (15:20.84), que tuvo el 22º crono.

"No me he encontrado como quería y me he empezado a agobiar", reconoció el nadador, primerizo en Juegos, que piensa ahora en la prueba de natación en aguas abiertas, el 9 de agosto en el Sena.

En el cuadro femenino, la sueca Sarah Sjoestroem, plusmarquista mundial de la distancia y cuatro veces campeona del mundo, impuso el mejor tiempo en las eliminatorias de los 50 metros libre femeninos (23.85) para decir que es la favorita después de colgarse el oro en los 100 metros libre el miércoles.

"Creo que nunca he sido tan rápida en unas eliminatorias en este tipo de competiciones", y todavía "ganaré en velocidad a medida que avance", comentó la nadadora de 30 años, que disputará la semifinal el sábado por la noche.

- Ledecky, a por lo máximo -

Pero los platos fuertes en el cuadro femenino vendrán la noche de este sábado con dos finales sembradas de estrellas.

La norteamericana Katie Ledecky tratará de hacer definitivamente historia, peleando en los 800 metros libre por su novena medalla de oro olímpica, que la igualaría con la gimnasta soviética Larissa Latynina como la mujer más laureada de la historia de los Juegos.

Ledecky ha ganado la prueba en los tres últimos juegos, y deberá confirmar su supremacía en la distancia sobre la australiana Ariarne Titmus, que hace una semana se colgó el oro en los 400 metros libre y relegó a la norteamericana al bronce.

El prodigio australiano de la natación canadiense Summer McIntosh tratará a su vez de sumar su tercer oro en París, en los 200 metros estilos, donde tendrá a rivales difíciles en la australiana Kaylee McKeown (oro el viernes en 200 m espalda) y la estadounidense Kate Douglass, campeona en 200 m braza el jueves.

