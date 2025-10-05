Marchas a favor y en contra del gobierno de Noboa coinciden en Quito, en medio de paro indígena

QUITO (AP) — A pocas horas de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretara un nuevo estado de excepción en diez provincias, marchas a favor y en contra del gobierno coincidieron el domingo en la capital Quito, mientras continúa un paro indígena en rechazo a alza del precio del diésel.

Las protestas en contra del gobierno ecuatoriano, convocadas por la mayor organización indígena del país, empezaron dos semanas atrás por la eliminación del subsidio estatal de 1100 millones de dólares al diésel, provocando su alza de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Cerca de la media noche del sábado, el gobierno declaró un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en 10 provincias, en donde predomina la población indígena y donde se han focalizado las protestas que dejan un muerto, varios heridos, casi un centenar de detenidos y militares retenidos que fueron liberados posteriormente.

La medida restringe la libertad de reunión, pero no prohíbe “manifestarse siempre que sea pacíficamente”.

“Sube el diésel, sube todo”, “Fuera Noboa, fuera” eran algunas de las consignas y mensajes de decenas de asistentes a una marcha antigobiernista que rodeó el domingo un popular parque de la capital donde también se reunían los simpatizantes del oficialismo. No se produjeron incidentes.

Una vez frente a la Fiscalía, ubicada en las inmediaciones del lugar, gritaron por la libertad para los detenidos, principalmente de 13 acusados por la Fiscalía de supuesto “terrorismo” tras la irrupción a un retén policial en la ciudad de Otavalo, 59 kilómetros al norte de Quito.

En contraste, la concentración gobiernista que incluyó una feria artística en el parque El Arbolito, con la presencia de ministros y autoridades, permanecía custodiada por policías y militares.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo a la prensa que Ecuador “se cansó de violencia”, mientras Edgar Lama, presidente del Consejo directivo del Seguro Social en representación del gobierno afirmó que “no hay nada que dialogar con una minoría que busca a través de la violencia imponer su voluntad”.

Noboa ha dicho que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio.