Marchas en londres a favor y contra la inmigración transcurren pacíficamente con fuerte presencia policial

Por Michael Holden y Catarina Demony

LONDRES, 26 oct (Reuters) - Manifestantes de extrema derecha contra la inmigración y otros que se oponen al racismo celebraron el sábado grandes concentraciones en Londres, que transcurrieron pacíficamente en medio de un operativo policial reforzado para evitar enfrentamientos entre los grupos.

Varios miles de personas ondeando banderas inglesas y británicas se unieron a la concentración nacionalista "Unite the Kingdom" junto al Parlamento, organizada por el activista antiinmigración y antimusulmán Stephen Yaxley-Lennon, conocido por el seudónimo de Tommy Robinson.

En las inmediaciones también se celebró una contraprotesta de activistas antirracistas y sindicalistas, con pancartas en las que se leía "Refugees Welcome" (Bienvenidos refugiados) y "Smash the Far Right" (Aplastemos a la extrema derecha).

Agentes de policía de todo el país llegaron a Londres para evitar posibles disturbios, pero la fuerza dijo en X que sólo se habían producido un puñado de detenciones.

Gran Bretaña vivió días de disturbios en pueblos y ciudades de todo el país a finales de julio tras el asesinato de tres niñas en un taller de danza en Southport, después de que una información errónea en las redes sociales identificara al presunto autor como un inmigrante musulmán.

Los disturbios, que el primer ministro Keir Starmer calificó de racistas y atribuyó a matones de extrema derecha, tuvieron como objetivo hoteles que alojaban a solicitantes de asilo y mezquitas. Terminaron después de que la policía efectuara más de 1.500 detenciones e imputara a unas 1.000 personas.

Los manifestantes de extrema derecha que marcharon el sábado se describen a sí mismos como "patriotas" y afirman que Gran Bretaña está amenazada por los inmigrantes y la islamización.

Sus detractores afirman que entre ellos hay racistas, partidarios de la extrema derecha y "hooligans" del fútbol que buscan desatar la violencia.

(Reporte de Michael Holden. Editado en español por Javier Leira)

Reuters