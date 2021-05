Marchas y homenajes en aniversario luctuoso de George Floyd

Minneapolis (ap) — un festival callejero apto para toda la familia, actuaciones musicales y minutos de silencio marcaron el martes el primer año desde que george floyd falleció a manos de la policía de minneapolis, una muerte que quedó captada en un desgarrador video y que galvanizó al movimiento por la justicia racial y sigue generando demandas de un cambio.

La hermana de Floyd, Bridgett, y otros de sus familiares guardaron un minuto de silencio en el evento de "Celebración de la Vida" realizado en un parque del centro de Minneapolis en el que hubo música, food trucks, un castillo inflable y un puesto de vacunación. A unos cuántos kilómetros (millas) de distancia, en la esquina en la que Floyd perdió la vida, decenas de personas se arrodillaron alrededor de una escultura de un puño de acero durante varios minutos — simbolizando los 9 minutos y 23 segundos que pasó un agente de policía sometiendo a Floyd.

“Ha sido un año intranquilo, un año largo”, dijo Bridgett Floyd a la multitud. “Pero lo logramos. El amor está presente. George está presente”.

Otros miembros de la familia de Floyd se reunieron en Washington con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, y exhortaron al Congreso a aprobar una ley que lleva el nombre de Floyd y que haría cambios a las prácticas policiales. También se guardó un minuto de silencio en honor a Floyd en Nueva York, y se realizó una marcha en Los Ángeles. En otras partes del mundo, se organizó una marcha en Alemania y se rindió homenaje a la muerte de Floyd en las embajadas de Estados Unidos en Grecia y España.

Horas antes de que iniciaran las festividades en Minneapolis, se registraron disparos en la intersección en la que murió Floyd.

Un video de The Associated Press de la intersección de la Calle 38 y Chicago Avenue — conocida popularmente como la Plaza George Floyd, mostraba a personas corriendo para resguardarse mientras se escuchaban varios disparos. La policía dijo que un hombre, que creen que resultó herido en el tiroteo, fue hospitalizado por una herida de bala. La policía añadió que la víctima se encontraba en condición crítica, pero se anticipaba que sobreviviera. No se informó de arrestos.

Philip Crowther, reportero que trabaja para AP Global Media Services, que brinda cobertura en video en vivo, reportó que escuchó unos 30 disparos a una cuadra de la intersección. Dijo que aparentemente las detonaciones rompieron la vitrina de una tienda cercana.

“Las cosas volvieron a la normalidad muy rápido”, dijo Crowther. “Las personas que pasaron una cantidad de tiempo importante aquí, los organizadores, iban por todos lados preguntando si alguien necesitaba un médico”.

Al igual que otras grandes ciudades, Minneapolis ha tenido problemas ante el aumento de la violencia con armas de fuego, una situación que se ha agravado en parte por la cantidad de agentes que dejaron a los cuerpos policiales tras el deceso de Floyd. Una niña de seis años perdió la vida en un tiroteo y otros dos niños resultaron heridos en semanas recientes.

El alcalde de Minneapolis Jacob Frey reveló la semana pasada una propuestas de seguridad pública con el objetivo de solucionar el problema. Otros grupos buscan una reforma más radical del departamento de policía.

La intersección de la 38 y Chicago fue acordonada poco después de la muerte de Floyd y ha permanecido así. No tardó en convertirse en un altar, y en un lugar conflictivo de la ciudad en donde los agentes de la policía no siempre son bienvenidos.

Los periodistas de Associated Press Amy Forliti y Deepti Hajela en Nueva York contribuyeron con este despacho.

