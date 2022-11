Marco Asensio: "El Mundial es muy importante para mí, no sé si un punto de inflexión"

El delantero de la selección española Marco Asensio celebró este jueves que saliese "un gran partido" ante Costa Rica en el estreno de un Mundial de Catar que "es muy importante" para él en lo personal y para el que ve "preparado" para ayudar a un equipo cuyas principales virtudes son que todos van "a una" y que "juega muy bien al fútbol".

"Estoy muy bien, salió un gran partido en general de todo el equipo y yo personalmente estoy muy contento por el gol y por poder aportar muchas cosas al equipo. Me estoy acomodando a lo que me pide el míster, pero estoy muy cómodo con lo que me está transmitiendo y la confianza que me está dando", señaló Asensio este jueves en rueda de prensa.

El madridista reconoció que "desde el primer día" de su vuelta al combinado, Luis Enrique Martínez le dijo que podía "jugar en varias posiciones". "La de '9' es una donde cada uno tiene que respetar su posicionamiento y su espacio porque jugamos como equipo y todos debemos estar muy coordinados defensiva y ofensivamente. Yo tengo que estarlo con los interiores y los extremos", apuntó, incidiendo en que el asturiano "no quiere que el rival tenga el balón" y que eso empieza por "la presión de los tres delanteros".

"Sí que es verdad que la temporada pasada fue buena, aunque en la última parte no tuve mucha continuidad y la llamada de la selección (para los partidos de junio) me hizo mucha ilusión. Tenía la esperanzad de poder volver y aproveché la oportunidad, lo di todo y a partir de ahí pude seguir viniendo", añadió sobre su vuelta a la 'Roja'.

Ahora, sabe que está ante una gran oportunidad. "Un mundial siempre es importante para cualquier jugador, no sé si un punto de inflexión, pero la verdad es que es muy importante para mí y así lo voy a afrontar. No es porque acabe contrato (con el Real Madrid) sino porque este es especial y lo estoy afrontando con ilusión por todo lo que he pasado y por lo especial que es este grupo", admitió Asensio.

El futbolista mallorquín reiteró que está "muy bien" y "preparado para este gran reto". "Estoy entrenando duro y fuerte para que cuando tenga la oportunidad, aportar todo lo que tenga. El objetivo es llegar lo más lejos posible y debemos enfocarnos en eso", recalcó.

El delantero también advierte que "tanto en el elogio como en la crítica cada uno tiene que tener su propia sensación y opinión". "Debemos tener confianza en lo que estamos haciendo como grupo, que la crítica no debilite y que en el elogio no haya exceso de euforia y relajación sino seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora", expresó.

En este sentido, a nivel personal, ha tratado sus peores momentos tirando "un poco de una mezcla de muchas cosas", aunque ahora ya lleva "muchos años" en este mundo y tiene claro "cómo funcionan las cosas". "Intento aprender de cuando vienen mal dadas, ser autocrítico, analizar bien la situación y tratar que lo de fuera no me influya. Tengo que seguir mi camino y cumplir mis objetivos sin que lo de fuera me pueda, digamos, entorpecer", puntualizó.

"Estoy en un buen momento y lo llevo con tranquilidad. Hay que aprender de todo, de lo malo y de lo bueno, con el paso de los años he madurado muchísimo en todo y eso se nota en la hora de jugar, espero seguir así para llegar a mi máximo nivel", agregó.

De todos modos, no esconde que "el que decide es el entrenador" y que no le da importancia a ser suplente los próximos partidos. "Si me da la oportunidad intentaré demostrar que puede contar conmigo", aseveró, al tiempo que confesó "muchísima ilusión" por ser el primer mallorquín en marcar en una Copa del Mundo.

Sobre el duelo del domingo ante Alemania, Asensio recordó que es "una selección potente, con grandísimos jugadores". "Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque juega muy bien al fútbol y lo afrontaremos con la máxima seriedad. Nos va a poner en muchos apuros y será un partido exigente", avisó.

"Queremos ganar el próximo partido y asegurarnos los octavos", remarcó ante la posibilidad de que una derrota ante la tetracampeona del mundo les obligue a una 'final' en el último encuentro ante Japón, "una selección muy ordenada, complicada de batir y con jugadores rápidos y muy técnicos", detalló.

Elogios al equipo, luis enrique y gavi

Sin embargo, el jugador del Real Madrid confía en esta selección. "Lo que más nos caracteriza es que somos un equipo, que vamos todos a una y que jugamos muy bien al fútbol, la verdad. Estamos en un buen momento, con las cosas muy claras y creo que esa es la clave", afirmó.

"El Mundial está muy reñido y el fútbol está cada vez más igualado, así que nos tenemos que centrar en nosotros y no en otras selecciones, debemos enfocarnos en lo que hacemos y en los partidos que tenemos por delante. Tengo confianza máxima en nuestro equipo y en lo que hacemos. El partido ante Costa Rica nos reafirma y confirma en que tenemos que seguir en esta línea, un resultado así nos da mucha confianza para todo lo que viene, pero no nos vamos confiar porque el míster no nos va a dejar", explicó.

Asensio también alabó la figura de Luis Enrique, que les aporta "la experiencia que tiene como jugador y, sobre todo, que sabe enviar y transmitir muy bien el mensaje". "Nos convence y nos gusta lo que dice, y hace que todos vayamos en la misma dirección y con la ambición de siempre querer más y competir al máximo. Analiza muy bien todo lo que hacemos en los entrenamientos y en el campo, y nos explica su idea de juego, es muy exigente en todo el posicionamiento y en buscar la perfección", manifestó.

El último elogio del internacional fue para el joven Gavi. "A veces sí que es sorprendente lo que hace con 18 años y puede que más para los de fuera, pero tiene gran nivel y desparpajo. Los que estamos con él día a día sabemos de lo que es capaz y esperemos que nos dé muchísimo más en el Mundial", sentenció.

Europa Press