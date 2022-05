Marco Mares hace “Match” previo a debut en el Metropólitan

Ciudad de méxico (ap) — un anuncio enorme llevó a marco mares a tratar de encontrar el amor con una aplicación. no tuvo éxito en el corazón, pero sí nació una canción.

“Match”, el más reciente sencillo del cantautor mexicano, surgió de sus primeras experiencias con este tipo de aplicaciones el año pasado.

“Me desperté un día, abrí mis cortinas y había un (anuncio) espectacular de una aplicación de citas”, dijo. “Empecé a usarla y me di cuenta que era una cosa muy bizarra”.

En la canción, dice que, gracias al algoritmo, está por mudarse con una chica de la que casi no sabe nada. El músico se adentró por primera vez en los terrenos de la producción y coprodujo el tema con Mauro Muñoz.

“Siempre había tenido un poco de miedo, pero fue como decir ‘yo nunca lo he hecho, pero si no lo hago nunca lo voy a hacer, entonces ¡venga, vamos con todo!’”, contó.

A ritmo de dembow, “Match” fue grabada en la colonia (barrio) San Pedro de Los Pinos de la Ciudad de México, donde hasta ahora el cantante ha grabado la mayor parte de su música. “Es chilanguísima”, dijo usando el término coloquial para los habitantes de la capital mexicana.

Dijo que se enamoró de la canción al punto que la escuchaba todo el tiempo, pero a pesar de que era una de sus favoritas dudaba publicarla, pues no sabía cómo iba a reaccionar el público a su ritmo y letra.

“Experimentamos en esta canción”, dijo, señalando que aunque hasta ahora se había presentado como una persona "súper romántica”, también puede ser "esta persona que quizás es un poco más pícara”.

“Siento que es una canción para perrear en la mañana”, agregó.

En el video que la acompaña, Mares aparece bajo un cielo azul intenso vestido con colores pastel. En una escena lleva una alberca inflable rosada en un elevador, una imagen que fue inspirada por la realidad.

“Estaba en Estados Unidos grabando mi segundo disco”, recordó Mares. “Justo estando allá, vi a una persona que iba en la bicicleta y llevaba su alberca, fue a inflarla a la gasolinera, creo, y no podía, se le iba volando con el aire”.

Tras el lanzamiento de “Match”, Mares se prepara para presentarse el 18 de mayo por primera vez en el Teatro Metropólitan de la capital mexicana, un escenario emblemático del rock y el pop, donde él mismo ha ido a disfrutar conciertos de artistas como Porcupine Tree y Jason Mraz.

“Hace unos años jamás hubiera pensado que iba a tocar ahí. Me acuerdo que, cuando estaba empezando, fuimos a tocar puertas, literal, y llevar mi press kit (paquete de prensa) impreso”, dijo. “Ahora que está pasando esto, se me hace increíble. El lugar en sí es imponente, me encantan las estatuas... me gusta mucho cómo suena”.

Mares, quien el año pasado fue nominado al Latin Grammy al mejor artista nuevo, adelantó que tendrá “invitades” en su concierto, aunque no reveló quiénes serán. En agosto estará de gira por México y para finales de año planea lanzar su segundo álbum.