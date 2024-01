El jugador del Borussia Dortmund Marco Reus calificó este lunes de "completas patrañas" las informaciones que apuntaban a un intento de 'motín' de los jugadores del conjunto alemán contra el entrenador, Edin Terzic, con el que fuera capitán del equipo como líder del mismo, y a que él fue uno de los cabecillas del mismo.

"No hubo ningún intento de golpe. Ni por mi parte ni por parte de otros jugadores. Fue difícil leer eso. He vivido muchas cosas en mi carrera y no soy de los que se dejan llevar por titulares negativos. Pero esta afirmación me enfadó, se ha cruzado una línea, por eso no quiero dejarlo así", declaró el alemán a la emisora Sport1.

El futbolista desmintió rotundamente las informaciones que hablaban de mala relación entre la plantilla y el entrenador. Así, insistió en que no tenía ningún problema con Terzic. "Es una completa patraña", aseveró Reus, que explicó que tienen "una relación muy estrecha y buena" y que "a menudo hablan abiertamente".

Terzic está inmerso en su tercera temporada al frente del Dortmund y fue respaldado por los dirigentes del club en diciembre, pese a marchar quinto en la Bundesliga y no ganar desde finales de noviembre. A finales de año se confirmó también la llegada al cuerpo técnico de los ex del club alemán Nuri Sahin y Sven Bender, que "han encontrado rápidamente su sitio".

"Aportan un soplo de aire fresco y pueden ayudar a agudizar de nuevo nuestros sentidos", analizó Reus, que instó a "trabajar ya" de cara a la vuelta tras el parón invernal este fin de semana ante el Darmstadt. "Nuestro primer objetivo tiene que ser encajar menos goles y volver a marcar más para ganar partidos. Estamos trabajando muy duro en ello", zanjó.