Marco reus quiere dejar el dortmund con un gran trofeo

Dortmund, alemania, 29 mayo (reuters) - considerado durante mucho tiempo uno de los jugadores con más talento de su generación, marco reus, del borussia dortmund, no ha podido saborear grandes éxitos en una carrera plagada de lesiones, pero el alemán está dispuesto a dejar el club con el trofeo de la liga de campeones. el centrocampista ofensivo, de 34 años, se marcha del dortmund después de 12 años en el club y espera hacerlo con un buen sabor de boca en su último partido, derrotando el sábado al poderoso real madrid en la final de la liga de campeones en el estadio de wembley. "el borussia dortmund lo es todo para mí", dijo reus esta semana. "cuando llevas 12 años en un club, tiene que significarlo todo." el exinternacional alemán, que también pasó una década en el club de la cuenca del ruhr como jugador juvenil, ha marcado 170 goles en 428 partidos con el dortmund, al tiempo que ha dado otros 131 pases de gol. conocido por sus sublimes habilidades, su capacidad goleadora y su juego inteligente, reus ha sido calificado de "leyenda viva" por el entrenador del dortmund, edin terzic, capitán del equipo durante cinco años, hasta 2023, y ganador de dos copas de alemania. pero, aparte de esos trofeos, no ha ganado ningún otro con su club o su selección en una carrera constantemente lastrada por graves lesiones. se perdió la victoria de alemania en el mundial de 2014 tras lesionarse en el último partido de preparación antes de viajar a brasil, mientras que otras lesiones le dejaron fuera de la eurocopa de 2016 y del mundial de 2022. reus también se quedó sin el trofeo de la bundesliga en 2023, después de que el dortmund, entonces líder, pinchara ante el mainz 05 en la última jornada. "marco ha estado 12 años aquí como profesional y también como juvenil. todavía no ha terminado", dijo el entrenador terzic el martes. "en londres quiere vivir un partido increíble con un resultado positivo para completar el círculo." "le necesito el sábado. necesito sus cualidades porque tiene esta experiencia y ya ha jugado antes en este escenario." reus no es ajeno a una final de la liga de campeones ni a wembley, ya que perdió la de 2013 ante el bayern de múnich. "eso fue hace 11 años. ahora es un rival diferente y jugadores diferentes", dijo reus. "hay peores maneras de completar tu carrera en un club que empezar con una final de la liga de campeones en 2013 y terminarla con una final de la liga de campeones en 2024." (reporte de karolos grohmann; edición de peter rutherford; editado en español por tomás cobos)

Reuters