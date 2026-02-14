Marco Rubio denuncia que la ONU "prácticamente no ha tenido ningún rol" en los grandes conflictos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo este sábado que la ONU "prácticamente no ha tenido ningún rol" a la hora de resolver los grandes conflictos, como los de Ucrania y Gaza, y pidió una reforma de las instituciones internacionales.

"Naciones Unidas tiene aún un gran potencial para ser una herramienta de bien en el mundo", dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Pero no podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol", añadió Rubio, que afeó también a la ONU no haber hecho nada frente a la "amenaza a nuestra seguridad" del presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de EEUU el 3 de enero en Caracas.