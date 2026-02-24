Marco Rubio en el Caribe para cumbre del Caricom

Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bridgetown, Barbados, el viaje subraya los esfuerzos de Estados Unidos por colaborar con las naciones caribeñas y fortalecer la cooperación regional.

Durante su visita, Rubio planea reunirse con líderes caribeños para debatir y promover prioridades compartidas, incluyendo el fortalecimiento de la seguridad regional, el fortalecimiento de la colaboración para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico, y la promoción del desarrollo económico, las iniciativas de salud y la seguridad energética en todo el Caribe.

Según el periódico St. Kitts Observer, la visita también forma parte de lo que se ha descrito como un reinicio diplomático en las relaciones entre Estados Unidos y el Caribe.

La iniciativa se centrará en fortalecer los lazos estratégicos y promover una mayor alineación con los objetivos de política exterior de Washington, informa el periódico.

(ANSA).