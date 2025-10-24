Marco Rubio se muestra optimista con el despliegue de fuerza internacional en Gaza

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, de visita en Israel para consolidar el frágil alto al fuego en Gaza, se mostró optimista este viernes con la tregua y afirmó que varios países están dispuestos a participar en una fuerza internacional de estabilización.

Rubio culminó una serie de visitas de altos cargos estadounidenses a Israel, tras las de Steve Witkoff y Jared Kushner --emisarios del presidente Donald Trump-- y la del vicepresidente JD Vance.

El secretario de Estado, quien llegó a Israel el jueves, se mostró "optimista" sobre el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre y basado en el plan de Trump que pretende poner fin definitivamente a dos años de guerra.

También afirmó que "muchos países" se habían "ofrecido" a participar en la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que, según los términos del plan Trump, debe desplegarse en el territorio palestino a medida que el ejército israelí se retire.

"Tendrán que ser personas o países con los que Israel se sienta cómodo", advirtió Rubio, precisando que Israel tendría derecho de veto sobre la composición de la fuerza y podría oponerse, en particular, a la participación de Turquía.

Turquía, el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, ha acogido a líderes de Hamás y se ha mostrado muy crítico con los israelíes.

Además, Rubio declaró que Estados Unidos podría solicitar un mandato de la ONU para la ISF, tal y como reclaman algunos países.

Todos los responsables estadounidenses que visitaron Israel en los últimos días se mostraron confiados respecto al mantenimiento del alto el fuego, que parecía haberse debilitado el domingo tras bombardeos israelíes en Gaza, provocados por disparos que causaron la muerte de dos soldados.

Normalización de las relaciones

Durante su visita el viernes al Centro de Coordinación Militar-Civil (CCMC), el organismo encargado de monitorear el alto el fuego bajo supervisión estadounidense, en Kiryat Gat --en el suroeste de Israel--, Rubio mencionó una posible ampliación de los llamados Acuerdos de Abraham.

Varios países árabes --Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos-- normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 a raíz de estos acuerdos.

"Hay muchos países que quieren unirse", afirmó el secretario de Estado norteamericano, quien solo dijo que había "algunos más importantes que otros".

Arabia Saudita mantuvo conversaciones con Estados Unidos para normalizar sus relaciones con Israel, lo que supondría un hito histórico, ya que alberga los dos lugares más sagrados del islam.

Sin embargo, el reino del Golfo dio marcha atrás en la normalización tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023.

Tanto Trump como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu consideran los Acuerdos de Abraham como un gran logro.

Pero Arabia Saudita ha insistido en que no puede normalizar sus relaciones sin que se avance hacia un Estado palestino independiente, una perspectiva a la que se opone Netanyahu.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia causó 68.280 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

sct/dc/jsa/sag-hgs/rnr