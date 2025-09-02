Marco Rubio viaja a México y Ecuador para insistir en demandas de Trump

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio inicia este martes su primera visita oficial a México, cuyo gobierno sale airoso hasta ahora de la relación con Donald Trump, quien exige mayor firmeza contra el narcotráfico y la migración irregular.

Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la primera escala de un viaje que lo conducirá también a Ecuador donde gobierna Daniel Noboa, un aliado de Trump.

El Departamento de Estado dijo que Rubio exigirá en ambos países "acción rápida y decisiva para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal" y contrarrestar la influencia "maligna" de China.

Horas antes de la llegada de Rubio, Sheinbaum dijo que trazará un límite claro a una eventual intervención militar estadounidense en México, luego de que Trump firmó una orden que autoriza el empleo del ejército contra los cárteles de la droga.

Agregó que México no aceptará "injerencismo". "No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración".

Aunque Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, muy pocos prevén que el magnate tome la drástica decisión de desplegar tropas en suelo mexicano.

Sheinbaum enfatiza cooperación

Sheinbaum defiende ideas de izquierda pero ha buscado puntos en común con Trump, tal como hizo su predecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) durante el primer mandato del republicano.

México ha cooperado con el reforzamiento de la frontera contra los flujos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde Centroamérica y otras regiones del mundo.

Ha entregado además a medio centenar de criminales buscados por Washington.

También ha tomado medidas para reducir las importaciones desde China, cuyos fabricantes ven a México como un puente hacia el mercado estadounidense.

"Sheinbaum desde el principio decidió que buscaría una relación cooperativa y colaborativa con la administración de Trump", dijo Jason Marczak, vicepresidente y director del Centro para América Latina del think-tank Atlantic Council.

"Ha sido enfática en defender la soberanía mexicana, pero al mismo tiempo en acercarse a Estados Unidos y ver dónde pueden trabajar juntos", agregó.

La estabilidad de la relación marca un agudo contraste con las campañas de presión de Trump contra los líderes izquierdistas de otras dos potencias latinoamericanas, Brasil y Colombia.

Trump ha expresado respeto por Sheinbaum y meses atrás tuvo el inusual gesto de darle crédito por una campaña de combate al fentanilo, el potente analgésico detrás de una epidemia de sobredosis en Estados Unidos.

Los mexicanos rechazan a Trump, quien ascendió políticamente describiendo a los migrantes de este país como "violadores" y con la promesa de erigir un muro para sellar la frontera sur.

La imagen de Estados Unidos se ha deteriorado más drásticamente en México que en cualquier otro país desde el regreso de Trump, según una encuesta del centro de investigación Pew publicada en julio, que encontró que el 91% de los mexicanos no confían en Trump.

Sheinbaum, en contraste, ha ganado apoyo por su manejo de la relación con el líder estadounidense, así como por el resto de su agenda, con sondeos que muestran que tres cuartas partes de los mexicanos aprueban su gestión.

