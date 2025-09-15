LA NACION

Marco Rubio visitará Qatar el martes, tras ataque israelí a Hamas

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viajará el martes a Qatar, una semana después d

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, viajará el martes a Catar, una semana después de que Israel bombardeara a dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás en ese país, aliado de Washington, según informó un funcionario estadounidense.

Rubio hará una escala en el país del Golfo de camino a Londres, donde realizará una visita de Estado junto al presidente Donald Trump, precisó la fuente.

La noticia se conoce poco después de que el jefe de la diplomacia estadounidense se reuniera en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien habló sobre las consecuencias de este ataque, criticado por el gobierno estadounidense.

