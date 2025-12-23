Marcos Cabotá revive Eurovisión 2007 con D'Nash en 'Prohibido ganar': "Ir contra la participación de Israel es dignidad"

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El cineasta Marcos Cabotá revive en su documental 'Prohibido ganar Eurovisión' el paso del grupo español D'Nash por la cita musical, en la que quedaron en el puesto 20 de 24, y defiende que la retirada de España del certamen de 2026 es "una cuestión de dignidad" por estar en desacuerdo con la participación de Israel. "Se entiende la cuestión política de que España no participe en Eurovisión por estar en desacuerdo con la participación de Israel. Es una cuestión de dignidad y no es desacertado dar un paso al lado", ha señalado Cabotá en una entrevista con Europa Press. El cineasta asegura que el Festival de Eurovisión "es política para las cadenas y una cita artística para los artistas" y considera que en esta consideración es donde "chocan" los intereses de unos y de otros. Cabotá afirma que la historia de D'Nash en Eurovisión le interesó porque le recordó a la historia de "David contra Goliath". "No interesaba que D'Nash ganase porque hacerlo conlleva un trabajo que, en ese momento, RTVE no quería hacer. Yo no puedo hablar de otras citas, pero en 2007 al grupo se le pusieron frenos para que no evolucionase", ha indicado. Cabotá apunta a que la experiencia de D'Nash fue una "fórmula" que se repitió en la primera década de 2000, si bien agrega que Melody, última representante español, "ha podido vivir alguna experiencia similar". El documental cuenta con la voz de los cuatro miembros de D'Nash (Esteban Piñero, Miguel Hennet, Antonio Martos y Javier Álvarez) y de parte de su equipo, además de Javier Castillo (Poty) que ha accedido a colaborar, pese a RTVE "no ha querido dar el paso". "Poty admite de alguna manera que él tenía órdenes de que a D'Nash no se le pasara por la cabeza ganar el festival y se le dijo que mejor quedar segundos que primeros. No se actuó como debería haberse actuado", recalca Cabotá, que grabó en 2007 todo el proceso del grupo hasta llegar a Helsinki (Finlandia). "Todo lo que se expone en el documental se demuestra con las imágenes grabadas de aquel momento", defiende el realizador. Marcos Cabotá ha insistido en que todo lo que proponía D'Nash era un "no constante" por parte de la cadena pública y recuerda que la propuesta escénica era inexistente. "No había nada preparado, solo lo que ellos habían montado en una sala de ensayos en Madrid", agrega. Las encuestas eurovisivas daban a D'Nash opciones al colocarles entre los tres mejores países, tal y como recuerda el cineasta. "Me apetecía contar que D'Nash hizo todo lo posible por Eurovisión 2007 y quiero que el público lo sepa", concluye.