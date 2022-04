Marcos Llorente: "Estamos en una racha muy positiva y hay que aprovecharlo"

El centrocampista del Atl√©tico de Madrid Marcos Llorente espera que puedan "aprovechar" este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City ingl√©s que se encuentran "en una racha muy positiva" y dej√≥ claro que saldr√°n a "competir" sin pensar en ning√ļn resultado.

"Est√° claro que ahora hemos tenido una buena racha en la Liga y hemos conseguido victorias que era lo que quer√≠amos. Los equipos durante el a√Īo pasan por rachas buenas y malas, y ahora estamos en una muy positiva y hay que aprovecharla", se√Īal√≥ Llorente este lunes en rueda de prensa.

El madrile√Īo asegur√≥ que est√°n "con ganas y ambici√≥n" de cara a vivir "un partido importante ante un rival dif√≠cil que viene haciendo grandes temporadas" y no le dio importancia a no ser los favoritos. "No me fijo en este tipo de detalles. S√© lo que tengo que hacer, el equipo tambi√©n, eso son cosas que se viven desde fuera", zanj√≥.

Adem√°s, el internacional tambi√©n advirti√≥ que "ning√ļn equipo sale a empatar". "Hay que salir a competir. Tenemos las cosas muy claras, intentaremos hacer un gran partido y luego el resultado que sea ser√°", concluy√≥.