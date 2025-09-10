Marcus Semien aún espera jugar esta temporada con los Rangers tras lesión en el pie

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Marcus Semien todavía tiene la esperanza de volver a jugar esta temporada para los Rangers de Texas, que están en la lucha por los playoffs, a pesar de que el segunda base se lesionó hace solo tres semanas al golpear una pelota que le dejó con un hueso roto y un ligamento torcido en su pie izquierdo.

Semien ya no lleva una bota protectora en su pie, y dijo el miércoles que ha estado caminando en una cinta de correr dentro de una piscina. El jugador de 34 años comentó que ha podido moverse sin cojear mientras realiza ejercicios para la parte inferior del cuerpo para recuperar la forma de sus piernas después de su tiempo prolongado de inactividad.

"Preparándome para volver a moverme. Hablando con los médicos, en un mundo perfecto, creo que seis semanas es lo que probablemente necesitas. Pero ahora mismo, con donde estamos, solo estamos tratando de empujar los límites", expresó Semien. "Creo que una vez que lleguemos a este viaje y pasemos algunos puntos de control, volveremos a casa y veremos cómo se ve correr, y a partir de ahí seguiremos".

Texas cierra el miércoles una serie de tres juegos en casa contra Milwaukee, que tiene el mejor récord en las mayores. Los Rangers, que comenzaron el día dos juegos y medio detrás de Houston, líder de la AL Oeste, y a uno y medio del último puesto de comodín, abrirán una serie de tres juegos visitando a los Mets de Nueva York el viernes antes de los tres juegos ante los Astros la próxima semana.

Luego, los Rangers regresan para su última serie en casa, comenzando el 19 de septiembre contra Miami. En ese momento, cuatro semanas después de que Semien se lesionara, solo quedan nueve juegos en la temporada regular.

"A las cuatro semanas, todavía hay algún riesgo. Pero, ya sabes, estoy dispuesto a ver qué puedo hacer y ver si hay una posibilidad realista de que vuelva al campo", manifestó. "De todas formas, trabajaré tan duro como pueda para volver lo más rápido posible. Pero el equipo está jugando genial, ha sido divertido de ver. Hay mucha energía ahí fuera y quiero ser parte de eso".

Semien golpeó una pelota con su pie el 20 de agosto en Kansas City y dos días después ingresó a la lista de lesionados de diez días. Es solo la segunda vez en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas que va a la lista de lesionados.

Antes de la lesión, Semien solo había perdido seis de los 615 juegos de los Rangers desde que se unió a ellos antes de la temporada 2022 con un contrato de siete años por US$175 millones. Ha bateado para .230 con 15 jonrones, 62 carreras impulsadas y 62 carreras anotadas en 127 juegos este año.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes