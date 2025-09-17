Marea Palestina alerta de una orden de retirar banderas en apoyo a Gaza en colegios y la Comunidad de Madrid lo niega
Marea Palestina alerta sobre una orden de retirar banderas en apoyo a Gaza en colegios y la Comunida
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
Marea Palestina ha alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, pero ha recordado que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".
Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.
Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han insistido a Europa Press.
