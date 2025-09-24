Margaret Atwood, galardonada en la 3ª edición del Premio Joan Margarit de Poesía por su trayectoria poética

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Premio Internacional Joan Margarit de Poesía celebra su tercera edición con el anuncio del fallo del galardón, que ha recaído en la escritora canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939) "una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea y reconocida tanto por su poesía como por su obra narrativa".

El jurado, que en la presente edición ha recibido más de 30 candidaturas de poetas de todo el mundo, ha decidido por unanimidad otorgar el premio a Margaret Atwood "por su obra poética, escrita desde los inicios de su trayectoria literaria, que destaca por un dominio del lenguaje capaz de tratar temas como el feminismo, la ecología, el amor o el desengaño".

El jurado ha destacado su capacidad para tratar los temas más relevantes de la sociedad de nuestro tiempo, pero siempre en relación con el anhelo humano de búsqueda de la propia identidad.

"Me siento muy honrada de recibir el Premio Internacional de Poesía Joan Margarit, que lleva el nombre de este valiente y talentoso poeta catalán - que tenía casi la misma edad que yo - sólo un año más. Ojalá le hubiera conocido cuando estuve en España. Vivimos los mismos tiempos históricos, aunque en países muy distintos. Aun así, habríamos recordado muchas de las mismas cosas; habríamos tenido mucho de qué hablar. La poesía es el corazón del lenguaje. Es un privilegio poder practicar un arte tan antiguo y encontrarme en tan distinguida compañía", ha declarado Atwood tras conocerse el fallo.

El jurado, reunido el pasado mes de junio en Madrid, estuvo formado por Javier Santiso, fundador de la Editorial La Cama Sol; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y poeta; Héctor Abad Faciolince, escritor; Ana Santos, exdirectora de la Biblioteca Nacional, lugar donde se encuentra el legado de Joan Margarit, y Mònica Margarit, hija del poeta.

La ceremonia de entrega del Premio Internacional Joan Margarit de Poesía 2025 tendrá lugar a finales de este año. La editorial La Cama Sol publicará el discurso que pronunciará la galardonada con motivo de la recepción del premio y lo difundirá tanto en España como en el extranjero, con traducciones al español e inglés. Será una edición limitada, que incluirá poemas y obras de arte, y con la que se obsequiará a las personas involucradas en la celebración del galardón.

La galardonada escritora Margaret Atwood es autora de más de cincuenta libros de ficción, poesía y ensayo. Entre sus novelas destacan 'Cat's Eye', 'The Robber Bride', 'Alias Grace', 'The Blind Assassin' y la trilogía 'MaddAddam'. Su clásico de 1985, 'The Handmaid's Tale', tuvo en 2019 una secuela, 'The Testaments', que alcanzó el número uno mundial en ventas y ganó el Premio Booker. En 2020 publicó 'Dearly', su primera colección de poesía en una década, a la que siguió en 2022 'Burning Questions', una selección de ensayos escritos entre 2004 y 2021. Su colección de relatos más reciente, 'Old Babes in the Wood', apareció en marzo de 2023.

En octubre de 2024 se editó 'Paper Boat', una antología de poemas nuevos y seleccionados de 1961 a 2023. Atwood ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Arthur C. Clarke Award for Imagination in Service to Society, el Franz Kafka Prize, el Peace Prize of the German Book Trade, el PEN USA Lifetime Achievement Award y el Dayton Literary Peace Prize. En 2019 fue nombrada miembro de la Orden de los Compañeros de Honor por sus servicios a la literatura. Además, ha trabajado como dibujante, ilustradora, libretista, dramaturga y titiritera. La escritora vive en Toronto (Canadá). Su obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y su influencia se extiende tanto al ámbito literario como al activismo social y medioambiental.