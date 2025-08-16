Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda por los incendios
Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda...
- 1 minuto de lectura'
OURENSE, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.
Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades.
En concreto, 1300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Según ha informado la Delegación del Gobierno de Galicia, Robles, junto al general jefe de la UME, visitó esta mañana la estación de montaña de Manzaneda para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Ejecutivo que dirige Sánchez en los incendios.
Otras noticias de Incendio
- 1
Leonardo Sbaraglia, sobre la presidencia de Javier Milei: “Lo que estamos viviendo en la Argentina es una pesadilla”
- 2
Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
- 3
Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella tras su crítica al cine nacional: “Me alegro que muestre su verdadero corazón”
- 4
Qué veo en Netflix: las cinco mejores series y películas para ver el fin de semana del 16 y 17 de agosto