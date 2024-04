María Corina Machado afirma que Maduro "no puede" escoger al candidato de la oposición para las elecciones

La líder opositora sostiene que la Constitución de Venezuela le permite sustituir al aspirante presidencial: "La pelea es peleando"

MADRID, 1 Abr. 2024 (Europa Press) -

La política opositora venezolana María Corina Machado ha afirmado este domingo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no puede" escoger al candidato de la oposición para las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio, y ha sostenido que tiene tiempo para presentar a un aspirante, pese a las "obscenas" acciones del Gobierno, en referencia a la imposibilidad de registrar su candidatura.

"Tenemos la razón y la fuerza. Tenemos la gente y una gran oportunidad. Faltan solo 122 días. No es verdad que puedan hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos violando las reglas. La Constitución, las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir al candidato. Y la pelea es peleando y ahora hay tiempo", ha declarado.

Machado ha recordado que ella ganó a finales de octubre las primarias de la oposición venezolana, oficializándose como candidata "unitaria" frente al chavismo. "Los venezolanos votamos, hablamos claro. Lo hicimos por cortar con una vieja política y a favor del cambio. Nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen", ha expresado.

"Han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir, eso no serían elecciones", ha agregado a través de un vídeo grabado y compartido a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Asimismo, ha insistido a sus simpatizantes en que deben "permanecer con firmeza y esperanza", fieles a su candidatura. "La historia será implacable con quienes lo traicionen", ha zanjado. "Hemos tenido caídas, derrotas y pérdidas muy grandes. Pero esto lejos de dividirnos, debilitarnos, nos ha cohesionado como sociedad, como nación, y nos hemos encontrado en la verdad, y es la verdad la que nos hará libres", ha señalado.

La semana pasada Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de quince años, anunció su retirada y presentó a Corina Yoris, que fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), como su sustituta, después de que no pudiera acceder al sistema para inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, el plazo cerró sin que Yoris pudiera registrarse.

Maduro llegó al poder en 2013 y será el candidato oficialista para las elecciones presidenciales del próximo mes de julio en las que buscará un tercer mandato. El CNI confirmó el nombre de Eduardo González Urrutia en las listas de aspirantes, en su caso por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).